 

Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

19.07.2021, 6:54, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,25 копейки, курс евро поднялся на 20,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,25 копейки и составил 74,105 рубля. Курс евро поднялся на 20,75 копейки, до 87,697 рубля, передает ТАСС.

В минувшую пятницу курс рубля на открытии торгов Московской биржи незначительно изменился к доллару и евро.



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