Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,25 копейки, курс евро поднялся на 20,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,25 копейки и составил 74,105 рубля. Курс евро поднялся на 20,75 копейки, до 87,697 рубля, передает ТАСС.

В минувшую пятницу курс рубля на открытии торгов Московской биржи незначительно изменился к доллару и евро.