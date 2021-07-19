 

Регионам РФ пообещали выделить более 3 млрд рублей на строительство дорог

19.07.2021, 6:00, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 3 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах.

«Более 3,3 миллиардов рублей будет выделено на строительство и реконструкцию дорог в регионах. Такие распоряжения подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте Кабмина России.

Пресс-служба сообщает, что около 3 млрд рублей поступит на мероприятия в рамках первого этапа строительства скоростной широтной магистрали в Петербурге. Еще 250 млн рублей направят на приведение в нормативное состояние дорожной сети в Тынде (Амурская область), 54 млн рублей – на ремонт дорог в Суздале и 41 млн рублей на реконструкцию моста через реку Щелкан.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что по всей РФ необходимо развернуть строительство дорог и прочей инфраструктуры, чтобы открыть новые перспективы для развития экономики.



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