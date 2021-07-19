Семьи погибших при крушении Ан-26 на Камчатке начали получать выплаты

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19.07.2021, 6:00, Новости дня
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Пенсионный фонд РФ по Камчатскому краю начал выплаты по потере кормильца близким погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Согласно проведенному анализу право на получение пенсии по потере кормильца в результате авиакатастрофы имеют 20 несовершеннолетних граждан. На сегодняшний день мы назначили десять таких пенсий. Пенсии этим гражданам будут перечислены сегодня. Остальные родственники обратились в Пенсионный фонд для назначения этой выплаты сегодня, 19 июля», – приводятся слова управляющей ОПФ РФ по Камчатскому краю Татьяны Мелехиной на сайте правительства Камчатского края.

Как уточнила Мелехина, четыре человека проживают в других регионах России, и они будут обращаться за назначением пенсии по потере кормильца по месту своего проживания – в Москве и Пензе. Право на страховую пенсию по потере кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего до 18 лет и до 23 лет в случае прохождения обучения на очной форме.

В самолете также находилось два неработающих пенсионера, родственникам которых по линии Пенсионного фонда будет произведена выплата на погребение. Еще одна мера поддержки родственникам погибших в авиакатастрофе – накопительная часть пенсии, которая формировалась за счет страховых взносов. 23 человека из числа погибших имели накопительную часть. Из них у 12 человек накопительная часть пенсии находилась в негосударственных пенсионных фондах, у 11 – в Пенсионном фонде России. Родственникам разослали письма о том, что в течение шести месяцев после несчастного случая они могут обратиться в Пенсионный фонд с заявлением, для того чтобы получить накопительную часть пенсии.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 на Камчатке и поручил оказать помощь семьям погибших. Семьи погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат 2 млн 25 тыс. рублей по страховке и 1 млн рублей от авиакомпании, еще по 500 тыс. рублей семьям будет выплачено из краевого бюджета.

Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Спасатели нашли и идентифицировали фрагменты тел всех погибших.

Предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Оба «черных ящика» найдены.



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