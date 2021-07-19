Мирослава Карпович ответила на упрек в анорексии: “Ем хорошо”

Популярная актриса Мирослава Карпович разместила на своей странице в Instagram фотоснимок, на котором её внешние формы вызвали весьма неоднозначные подозрения некоторых фолловеров. Отвечая на вопрос одного из подписчиков о её возможной анорексии, знаменитость развеяла тревожные мысли фанатов.

Отправной точкой комментария артистки, более всего запомнившейся по одной из главных ролей в сериале “Папины дочки”, стал вопрос одного из посетителей её микроблога, размещенный в виде записи под опубликованным свежим фотоснимком. Поклонник, используя исключительно толерантные речевые обороты, высказал свою обеспокоенность здоровьем любимицы: по его мнению, худоба Мирославы Карпович выглядит “так болезненно”, что этот факт провоцирует подозрение в наличии у неё анорексии. Красотка сочла необходимым отреагировать на тревогу подписчика и в ответе на комментарий заверила, что подобные страхи не имеют под собой никаких объективных оснований. “В том темпе, в котором я живу, мне некогда думать даже о кашле. Ем хорошо, молюсь ежедневно, люблю крепко, работаю над собой”, – такой лаконичной тирадой подытожила звезда экрана свое состояние. К слову, актриса выразила особую благодарность заботливому фолловеру за вежливость и корректность формулировок, поскольку, по её признанию, многие посетители страницы ей неоднократно приписывают наличие анорексии, однако используют при этом куда менее изысканные выражения.

Изображение взято с: [email protected]_karpovich

Само же опубликованное фото демонстрирует красотку лежащей на поле из золотистых колосьев, облаченной в одеяние в красном, лиловом и розовом тонах. Крой наряда открывает взору зрителя обнаженные ноги и плечи Мирославы Карпович. Романтический снимок хозяйка аккаунта сочла нужным сопроводить весьма интригующим слоганом: “Ритм четкий, темпы высокие, качество – отличное! В поле зазвали, заманили, увели!”.

Размещенное артисткой изображение вызвало массу восхищенных отзывов от подписчиков, которые отметили её превосходные внешние данные. Также многие поклонники по достоинству оценили уверенность в себе и завидный жизненный позитив знаменитости.