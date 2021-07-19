Опальному экс-министру Авакову предложили возглавить новый Майдан

Об этом сообщил глава Радикальной партии Олег Ляшко, который встретился с экс-министром сразу после его отставки. Арсен Аваков покинул украинское МВД в середине июля 2021 года по инициативе президента страны Владимира Зеленского.

Позже, в интервью украинским СМИ Ляшко рассказал, что бывший министр может начать формирование собственной политической силы и новой команды.

По словам радикала, Арсен Аваков после отставки держится бодро, и пребывает в нормальном настроении. Он рассказал, что предложил бывшему министру МВД снова стать комендантом Майдана. Свои планы на ближайшее будущее Аваков, по словам Ляшко, озвучил публично — отдохнуть.

Руководитель Радикальной партии при этом выразил сомнения в том, что Арсен Аваков вернется в правительство на какую-либо новую должность. В частности, бывший министр не станет довольствоваться должностью вице-премьера.

Арсен Аваков возглавил МВД сразу после Майдана в 2014 году. За время

его работы на этом посту в Украине сменилось четыре правительства. Должность он освободил в июле 2021 года по инициативе Зеленского. Позже замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что этот шаг готовился уже давно был “спокойным и взвешенным”.