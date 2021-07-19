СК повторно инициировал передачу дела от полиции о сбившей детей москвичке

Следователи повторно инициировали передачу дела из полиции о гибели двух детей в аварии в Москве, сообщили в ГСУ СК по столице.

«Принимая во внимание широкий общественный резонанс, с учетом последствий, и в целях объективности повторно инициирован вопрос перед надзорным ведомством о передаче из органов полиции уголовного дела», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в июле водитель иномарки сбила в Москве троих детей (девяти месяцев, трех и пяти лет), переходивших дорогу вместе с двумя взрослыми по пешеходному переходу на улице Авиаторов на западе столицы. Пятилетний мальчик позже умер в больнице. За рулем Mazda находилась 18-летняя девушка, которая получила водительское удостоверение в 2020 году, по предварительным данным, она была в алкогольном опьянении. На следующий день Никулинский суд Москвы отправил девушку на два месяца под домашний арест.

После этого стало известно, что трехлетний ребенок, сбитый в числе трех других, умер в больнице.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что обратится в прокуратуру, чтобы обжаловать домашний арест девушки.