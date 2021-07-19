 

Сделавшую пластическую операцию в Москве девушку госпитализировали с септическим шоком

19.07.2021, 5:07, Новости дня
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Девушка после пластической операции в столице попала в больницу с септическим шоком, столичная прокуратура начала проверку, сообщила глава пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«По предварительной информации, 17 июля в одну из столичных больниц с диагнозом септический шок доставлена 23-летняя девушка, которой за несколько дней до это в частной медицинской клинике проведена пластическая операция», – цитирует Нефедову РИА «Новости».

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что девушке провели липосакцию в клинике на Садовнической улице.

Представитель прокуратуры добавила, что ведомство проверит соблюдение частной клиникой требований законодательства об основах охраны здоровья граждан, лицензионного законодательства, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

В случае выявления оснований будет рассмотрен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

В октябре 2020 года пациентка московской клиники умерла через день после пластической операции.



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