 

Минобороны захотело ускорить поставки БПЛА «Охотник»

19.07.2021, 5:06, Новости дня
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Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника «Охотник», рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Смирнов в преддверии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2021.

«Прорабатываются детали и сроки поставки. Действительно, сформулирован запрос Минобороны к промышленности ускорить проведение опытно-конструкторских работ, сдвинуть начало поставок влево, в сроки, о которых говорил [вице-премьер] Юрий Иванович [Борисов]. Промышленность работает над реализацией этой задачи», – сказал Смирнов в интервью РИА «Новости».

«Тяжелый беспилотник «Охотник» обладает выдающимися возможностями, передовым составом оборудования. Машины подобного класса проектируют и строят в мире всего несколько стран», – отметил Смирнов. Он напомнил, что первый «Охотник» уже совершил пробные полеты, а на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) идет изготовление следующих образцов для статических и летных испытаний.

Ранее в Военно-промышленной комиссии назвали планируемые сроки начала поставок БПЛА «Охотник» в войска. Летные испытания этого беспилотника начались в августе 2019 года. В сентябре того же года «Охотник» совершил первый совместный полет с истребителем Су-57.

Во второй половине 2021 года «Охотник» в рамках летных испытаний впервые применит оружие по воздушным мишеням. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». В перспективе летчик истребителя Су-57 одновременно сможет координировать действия четырех «Охотников».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какая роль отводится БПЛА «Охотник», зачем этим аппаратам искусственный интеллект и как все это будет работать в связке с истребителем Су-57?



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