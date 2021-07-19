В 2022 году агентство NASA получит больше денег, чем просило

Как сообщают компетентные источники, на будущий год финансирование деятельности американского аэрокосмического агентства NASA будет увеличено на 7,6%.

При этом составители бюджета опирались даже не на сами запросы NASA, а на выводы профильного подкомитета Сената. Представители законодательной власти США посчитали, что Америка должна сохранить мировое лидерство в космической отрасли. А это невозможно без достаточного количества средств.

Всего NASA должно получить в 2022 году более 25 миллиардов долларов США. Интересно, что эта сумма не просто выше той, которая была выделена на текущий год (+7,6%). Она также оказалась большей на один процент, чем просило само NASA. Дополнительные 400 миллионов, среди прочего, выделили на развитие космической разведки.