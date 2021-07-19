В Совфеде назвали «вызов» Шойгу в СБУ бессмысленным

Заявление СБУ о вызове министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия выглядит нелепо и бессмысленно, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Это бессмысленное и нелепое решение СБУ произведено на свет в расчете исключительно на то, что оно вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ», – сказал Косачев РИА «Новости».

Напомним, СБУ «вызвала» министра обороны РФ Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». Украинское ведомство вменяет российскому министру «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований».

Политолог Евгений Сатановский отметил, что Шойгу может прибыть на Украину только «с эскортом в несколько дивизий».