В Совфеде назвали «вызов» Шойгу в СБУ бессмысленным
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Заявление СБУ о вызове министра обороны РФ Сергея Шойгу на следственные действия выглядит нелепо и бессмысленно, сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Это бессмысленное и нелепое решение СБУ произведено на свет в расчете исключительно на то, что оно вызовет комментарии и напомнит о существовании самой СБУ», – сказал Косачев РИА «Новости».
Напомним, СБУ «вызвала» министра обороны РФ Сергея Шойгу для «вручения письменного подозрения» и «проведения процессуальных действий». Украинское ведомство вменяет российскому министру «создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований».
Политолог Евгений Сатановский отметил, что Шойгу может прибыть на Украину только «с эскортом в несколько дивизий».
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