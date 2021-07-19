Оппозиция сорвала выступление министра внутренних дел Грузии в парламенте

Внеочередная сессия парламента Грузии в воскресенье, куда прибыл министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури с объяснениями о событиях в столице страны 5 июля, сорвана оппозицией, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель парламента Каха Кучава заявил, что в условиях, когда оппозиция не дала возможность министру выступить, сессия закрывается.

До этого оппозиционеры, в основном женщины – сторонницы экс-президента Михаила Саакашвили, рвались к трибуне спикера с фотографиями оператора Лексо Лашкарава, одного из избитых 5 июля журналистов, который скончался 11 июля.

Параллельно из ложи, где располагаются журналисты, были вывешены антиправительственные баннеры.

Оппозиция резко критикует правящую «Грузинскую мечту» за отмену заседания.

Ранее сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, протестующие на улицах Тбилиси после событий 5 июля, когда на акциях противников ЛГБТ пострадало свыше 50 журналистов, призвали к «майдану» для свержения правительства «Грузинской мечты».

Один из лидеров радикальных молодежных организаций Шота Дигмелашвили сообщил на акции протеста, что «может понадобиться майдан с минимальными жертвами».

Более 50 журналистов и несколько представителей ЛГБТ-сообщества были избиты во время событий в Тбилиси 5-6 июля, что вызвало гневную критику Запада. Власти обещают объективно расследовать случившееся.

Во вторник в Тбилиси похоронили оператора Лексо Лашкарава – одного из пострадавших в Тбилиси. При этом МВД указывает, что смерть могла наступить от передозировки наркотическими препаратами.

Обвинения в насилии на акциях 5-6 июля уже предъявлены 24 радикалам, им грозит до шести лет лишения свободы. Пострадавшими официально признаны 41 человек, из них 35 журналистов.