 

Оппозиция сорвала выступление министра внутренних дел Грузии в парламенте

19.07.2021, 4:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Внеочередная сессия парламента Грузии в воскресенье, куда прибыл министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури с объяснениями о событиях в столице страны 5 июля, сорвана оппозицией, информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Председатель парламента Каха Кучава заявил, что в условиях, когда оппозиция не дала возможность министру выступить, сессия закрывается.

До этого оппозиционеры, в основном женщины – сторонницы экс-президента Михаила Саакашвили, рвались к трибуне спикера с фотографиями оператора Лексо Лашкарава, одного из избитых 5 июля журналистов, который скончался 11 июля.

Параллельно из ложи, где располагаются журналисты, были вывешены антиправительственные баннеры.

Оппозиция резко критикует правящую «Грузинскую мечту» за отмену заседания.

Ранее сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, протестующие на улицах Тбилиси после событий 5 июля, когда на акциях противников ЛГБТ пострадало свыше 50 журналистов, призвали к «майдану» для свержения правительства «Грузинской мечты».

Один из лидеров радикальных молодежных организаций Шота Дигмелашвили сообщил на акции протеста, что «может понадобиться майдан с минимальными жертвами».

Более 50 журналистов и несколько представителей ЛГБТ-сообщества были избиты во время событий в Тбилиси 5-6 июля, что вызвало гневную критику Запада. Власти обещают объективно расследовать случившееся.

Во вторник в Тбилиси похоронили оператора Лексо Лашкарава – одного из пострадавших в Тбилиси. При этом МВД указывает, что смерть могла наступить от передозировки наркотическими препаратами.

Обвинения в насилии на акциях 5-6 июля уже предъявлены 24 радикалам, им грозит до шести лет лишения свободы. Пострадавшими официально признаны 41 человек, из них 35 журналистов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.07 / Как варить креветки: рецепт, тонкости и лайфхаки

29.06 / В Instagram Stories появится функция ссылок для всех пользователей. Они будут в виде стикеров

16.02 / Анонсировано обновление стратегической концепции НАТО

22.09 / Споры о помощи фермерам могут помешать принятию временного бюджета правительства

11.05 / Путин подписал указ о награждении Аксенова орденом Александра Невского

25.10 / Задержаны несколько десятков человек в белорусской Лиде на акции протеста

29.08 / Задержанный в Белоруссии россиянин обвинил Киев в организации провокации

20.09 / КСИР Ирана пригрозил «сжечь все базы» США в регионе

29.08 / Умер исполнитель роли Черной пантеры в киновселенной Marvel

27.10 / Эксперты протестировали новую модель смартфона Samsung Galaxy A02s

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика