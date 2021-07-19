 

В центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей

19.07.2021, 4:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

ДТП участием пяти автомобилей произошло на Крымском Валу в центре Москвы, в результате аварии пострадали два человека, движение на данном участке дороги затруднено, сообщил источник в экстренных службах.

«На Крымском Валу произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Пострадали два человека, их состояние уточняется», – сказал источник ТАСС, отметив, что движение на данном участке дороги затруднено.

По данным экстренных служб, на месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Алтайском крае столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, еще пятеро, среди которых трое детей, в больнице.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Тьяго Алькантара больше не хочет играть за “Баварию”

23.03 / Эксперт рассказала о формирующих легитимность выборов в Госдуму инструментах

26.03 / Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году

20.07 / Орбан обвинил «парня из Нидерландов» в провале переговоров по бюджету ЕС

11.07 / Авиакомпания объяснила отказ взять на борт нуждавшуюся в операции девочку в Якутии

17.02 / ВАКС отменил постановление НАБУ о приостановлении расследования по Азарову

07.02 / Симоньян раскритиковала жалующихся на маленькую пенсию россиян

17.07 / В РФ отреагировали на угрозу санкций США против Турции из-за С-400

28.09 / Армия: США готовят гигантский прорыв в создании боевой авиации

09.09 / На Чернобыльской АЭС разрешили ввести в действие новое хранилище ядерных отходов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика