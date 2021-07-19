В центре Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей

ДТП участием пяти автомобилей произошло на Крымском Валу в центре Москвы, в результате аварии пострадали два человека, движение на данном участке дороги затруднено, сообщил источник в экстренных службах.

«На Крымском Валу произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Пострадали два человека, их состояние уточняется», – сказал источник ТАСС, отметив, что движение на данном участке дороги затруднено.

По данным экстренных служб, на месте аварии работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Ранее в Алтайском крае столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, еще пятеро, среди которых трое детей, в больнице.