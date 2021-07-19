Тихановская назвала возможный срок проведения выборов в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе выступления перед представителями диаспоры в центре Вашингтона сообщила, что новые выборы в республике можно организовать за 40 дней, чтобы максимально сократить период транзита власти.

«Мы можем организовать выборы за 40 дней. Даже не надо ждать полгода. 40-60 дней, чтобы вот этот транзитный период по максимуму сократить, чтобы пришел к власти новый президент», – приводит слова Тихановской ТАСС.

«Я не планирую [баллотироваться]. Потому что я обещала белорусам это в свою предвыборную кампанию. И я уверена, что у нас в стране есть достаточно много профессиональных менеджеров, которые справятся намного лучше с этим. <…> Я могу быть рядом где-то там с новым президентом. <…> Это уже неважно. Главное, пока я буду нужна белорусам, может быть, как моральный авторитет, я обязательно буду», – сообщила лидер белорусской оппозиции.

В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных.

Она также сообщила, что в ходе визита в Вашингтон намерена обсудить необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.

Тем временем власти Белоруссии допустили возможность введения в республике военного или чрезвычайного положения. 15 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о защите суверенитета и конституционного строя, согласно которому попытки захвата власти, мятежи либо массовые беспорядки становятся основанием для введения ЧП.

28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.

Напомним также, в ноябре 2020 года Тихановская объявила о создании Народного Трибунала и амнистии за захват действующего президента республики Александра Лукашенко.