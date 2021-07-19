 

В графике Блинкена встречи с Тихановской не оказалось

19.07.2021, 4:46, Новости дня
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В графике госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на понедельник не значится встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, следует из расписания дня шефа американской дипломатии на 19 июля, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США.

Согласно графику Блинкена, 19 июля госсекретарь США примет участие во встрече президента Соединенных Штатов Джо Байдена с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме, передает ТАСС.

В документе также приводится график первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман: она будет находиться в зарубежном турне, в ходе которого посетит Японию, Южную Корею и Монголию. В свою очередь исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в понедельник планирует встретиться с послами Турции и Грузии в США.

У заместителя госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд и заместителя госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Брайана Маккеона запланированы «встречи и брифинги в Госдепартаменте», однако какие-либо подробности относительно участников встреч в графике не приводятся.

В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных.

Она также сообщила, что в ходе визита в Вашингтон намерена обсудить необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.

Днем ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.



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