 

Мнение: Закрылась “Команда 29”

19.07.2021, 4:40, Разное
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Курс на ликвидацию рукопожатных НКО продолжается. Еще одна структура благополучно самораспустилась.

Закрылась "Команда 29".

Правозащитное объединение "Команда 29" объявило о прекращении своей деятельности, опасаясь уголовного преследования, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
"В пятницу Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт "Команды 29". Мы не согласны с этим… В этих условиях продолжение деятельности "Команды 29" создаёт прямую и явную угрозу безопасности большого числа людей, и мы не можем игнорировать этот риск. Мы принимаем тяжёлое решение о прекращении деятельности "Команды 29", – следует из сообщения пресс-службы.

Там также добавили, что адвокаты продолжат оказывать услуги своим доверителям "в личном качестве".
Адвокаты и юристы "команды" представляли интересы "Фонда борьбы с коррупцией"* в деле о признании НКО экстремистской организацией. Возглавлявший организацию Иван Павлов – известный адвокат, который специализируется на делах обвиняемых в шпионаже и государственной измене.
Против адвоката сейчас возбуждено дело по статье 310 УК РФ ("Разглашение данных предварительного расследования"). Как отмечал сам адвокат, оно связано с делом советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова о госизмене, которого он защищает.

В постановлении о возбуждении дела указано, что адвокат сообщал СМИ данные предварительного расследования без соответствующего разрешения. Санкция статьи предусматривает штраф, обязательные либо исправительные работы, а также арест на срок до трех месяцев.
Кроме того, Павлов является адвокатом по еще одному громкому уголовному делу – в отношении экс-члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, осужденной на 15 лет колонии по обвинению в шпионаже.

https://ria.ru/20210718/komanda29-1741758250.html – цинк

Помнится, еще лет 5 назад эту самую "команду" обвиняли http://spb.media/blogt/komanda-29-kak-torgovat-rodinoy-shema-keys-prezentaciya в связях с иностранными структурами. Тем не менее, с того раза она протянула почти 5 лет.

Очевидно, что это далеко не последняя рукопожатная НКО, которая закроется в этом году.

Источник: Colonel Cassad



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