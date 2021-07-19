Мнение: Хорошие новости

Хорошая новость. Население России резко молодеет. Средняя продолжительность жизни населения снизилась согласно статистике с 73,3 лет в 2019 до 71,5 года в 2020 году. Судя по тому, что Россия прочно удерживается в верхних строчках смертности за такими признанными лидерами, как Индия или Колумбия, по итогам 21 года мы помолодеем еще на пару лет. Еще года три беспощадной победоносной борьбы с ковидом — и пенсионный возраст сравняется со средним. Возраст дожития станет равным нулю, на чем первый этап пенсионной реформы «Прошу отнестись с пониманием» можно будет считать завершенным.

Причина для радости хорошо известна — состояние здравоохранения, которое оптимизировали, оптимизировали и, наконец, выоптимизировали. Но еще есть куда стремится. Всего-навсего пару-тройку тысяч лет назад средний возраст населения едва доходил лет до 30. А всего-то нужно было ограничиться корешками, дубовой корой, подорожником и бабкиными заговорами. Сложная медицина была совершенно без надобности — люди жили ярко и коротко, не доживая до сколь-либо серьезных заболеваний, требующих технологичного лечения.

В этом смысле у путинского режима еще есть определенный задел. Есть куда стремиться. И уж в чем точно нельзя сомневаться — что эту высоту они точно возьмут.

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