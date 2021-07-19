Мнение: О самой большой продаже Путина

От нынешнего президента #США Джо Байдена ещё полгода назад ждали «больши́х злодейств» для России. Ещё бо́льших, чем при друге Дональде Трампе. А он вместо этого… Нет, не чижика съел, а много хуже (для некоторых).

В Москву прилетал климатический спецпредставитель американского президента Джон Керри, который с 2013 по 2017 год возглавлял Госдепартамент США и уже плотно работал с Россией. Этот визит означает, что #Россия и США перешли к реализации на практике договорённостей, достигнутых президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом в Женеве месяц назад. Означает начало «Большой сделки»…

Эта Большая сделка становится уже настолько очевидной, что участники перестают скрывать её существование и прямым текстом заявляют цели и задачи. Вот цитата из московского интервью Джона Керри: «есть сферы, где Россия и Соединённые Штаты могут наладить подлинное сотрудничество, что, как мы надеемся, даст возможность частично снизить напряжённость в отношениях между нашими странами и попытаться через совместную работу над решением глобальной проблемы выйти на развязки по некоторым двусторонним вопросам ». То есть, сейчас американцам чрезвычайно важно, чтобы Москва поддержала «зелёную повестку», которая направлена на сдерживание Китая, и ради этого Вашингтон готов идти на серьёзные уступки.

Причём эта готовность подтверждается конкретными действиями. Так, Джо Байден фактически позволяет достроить «Северный поток – 2», хотя мог бы и дальше стараться предотвратить его ввод в эксплуатацию, как это делал предшественник. Собственно говоря, «Фортуна» начала свои движения на Балтике почти сразу после инаугурации 46-го президента США, хотя до того она вместе с «Академиком Черским» простаивала в зоне строительства около 9 месяцев. Модернизация последнего тоже началась после церемонии в Вашингтоне. Затем, сразу после саммита в Женеве, #Газпром разместил еврооблигации на 500 млн швейцарских франков с обращением на Швейцарской фондовой бирже, чего не было уже более трёх лет – с самого начала санкционной войны против СП-2. А две недели спустя он привлёк ещё 1 млрд долл. через евробонды. То есть, со стороны США это всё пусть и небольшие, но демонстративные авансы, иллюстрация прочности достигнутых договорённостей.

Со своей стороны, #Россия также делает небольшие встречные шаги по «зелёной повестке». Поэтому Большая сделка перемещается на новый уровень. Тот же Джон Керри в ответ на прямой вопрос о санкциях заявил: «Есть возможность найти выход. Думаю, что Россия знает, что ей надо сделать, чтобы помочь в этом процессе. В определённом смысле это не одностороннее движение. Но в то же время я пообещал, что мы приложим все усилия, чтобы точно оценить, в чём заключаются препятствия и что можно предпринять, чтобы попытаться двигаться дальше . Это законный вопрос. И мы собираемся взглянуть на то, как мы могли бы решить его ». В переводе с дипломатического на русский это означает, что если Россия и дальше будет поддерживать «зелёную повестку», то #санкции со страны будут постепенно сниматься – под предлогом борьбы с изменением климата. Хотя как раз климатическим проектам они не препятствуют.

Таким образом, ключевые параметры Большой сделки становятся очевидными, как и цели участников. И все всё понимают, потому так грустит в последнее время украинский президент Владимир Зеленский, чья страна сыграла роль разменной монеты. Но это проблемы Украины.

Словом, пойдя на мегасделку Владимир #Путин начал очень рискованную игру. В случае успеха Россия сможет в известной мере вернуться к докрымскому статусу как в экономике, так и в геополитике. Ей начнёт открываться выход на западные рынки капитала, возможностей для самостоятельных, без оглядки на мировое сообщество, действий на постсоветском пространстве также станет больше, да и внутри страны тоже. С другой стороны, можно рассориться с Китаем – будущей новой сверхдержавой и крупным рынком сбыта для российского ТЭК. А возможностей давления на Россию у КНР куда больше, чем у американцев. Так что риск очевиден и вели́к, и едва ли в Кремле этого не понимают.

В любом случае Большая сделка – это двусторонний обмен, когда каждый участник одновременно и продаёт, и покупает. То, что Джо #Байден продал, а Владимир Путин купил, уже понятно. А вот если не «измена» Пекину, то что же такого большого «продал» нынешний российский президент своему американскому визави? И не окажется ли в итоге этот базар подобным тому, который приключился с обещанием не расширять НАТО на Восток в обмен на мирное объединение двух Германий?

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