Руководство «Роскосмоса» раскритиковало идею строительства атомной станции на Марсе

Самое интересное, что идею доставить на поверхность Красной планеты атомный реактор для первой марсианской АЭС принадлежала специалистам одного из подразделений госкорпорации «Роскосмос». Ее озвучили в КБ «Арсенал».

Однако в руководстве сразу же назвали все это «детским садом». Как сообщают осведомленные источники, к столь резкой отрицательной реакции присоединились далеко не все представители отечественной космической отрасли.

Некоторые эксперты отметили, что российская космонавтика уже имеет некоторые наработки в процессе атомизации. Кроме того, главный конкурент РФ в космосе – США – уже разработал прототип реактора для космической атомной станции. Кстати, доставить на Марс первый реактор не так уж и сложно, говорят специалисты.