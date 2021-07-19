Руководство «Роскосмоса» раскритиковало идею строительства атомной станции на Марсе
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Самое интересное, что идею доставить на поверхность Красной планеты атомный реактор для первой марсианской АЭС принадлежала специалистам одного из подразделений госкорпорации «Роскосмос». Ее озвучили в КБ «Арсенал».
Однако в руководстве сразу же назвали все это «детским садом». Как сообщают осведомленные источники, к столь резкой отрицательной реакции присоединились далеко не все представители отечественной космической отрасли.
Некоторые эксперты отметили, что российская космонавтика уже имеет некоторые наработки в процессе атомизации. Кроме того, главный конкурент РФ в космосе – США – уже разработал прототип реактора для космической атомной станции. Кстати, доставить на Марс первый реактор не так уж и сложно, говорят специалисты.
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