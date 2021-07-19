 

Российской ракете «Протон» исполнилось 55 лет

19.07.2021, 4:04, Новости дня
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Несколько дней назад российская космонавтика отметила очередной юбилей. Ракете «Протон», которую создали в КБ под руководством легендарного Владимира Челомея, использовалось 55 лет.

Вернее сказать, именно столько времени прошло с момента первого запуска данного космического носителя с советского космодрома Байконур.

Напомним, что именно благодаря «Протону» на орбиту были выведены отечественные космические станции «Салют» и «Мир». Кроме того, на этом носителе в космос поднято множество искусственных спутников и других аппаратов. Часть из них использовались для исследования Луны. Другие служили более «приземленным» целям развития космической отрасли, напоминают специалисты.



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