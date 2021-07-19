На Камчатке заметили «смерч» из комаров

В населенном пункте Усть-Камчатск местные жители сняли на видео «торнадо» из комаров, сообщают местные СМИ.

«Сказать, какой высоты эти столбы (из комаров) были, не могу, кажется, до самых облаков. Их было много, и в самом поселке, и вокруг. У нас такая беда всегда в середине лета, а тут только дождь прошел, вот они и повылазили. Мне кажется, в этом году их больше, чем обычно», – сказал житель Усть-Камчатского района Алексей Пономарев порталу «Камчатка-информ».

На видеозаписи зафиксировано, как рой насекомых образовал что-то похожее на воронку, а затем распался. Энтомолог Людмила Лобкова пояснила, что на видео запечатлены комары-самцы, которые не охотятся на теплокровных.

«[Они] кружатся вокруг одной или нескольких самок, для того, чтобы спариться. Мне присылали подобное видео с озера Азабачье, где их было сумасшедшее количество. Это явление ежегодное, но не всегда удается это увидеть, все зависит от численности насекомых и погодных условий», – указала исследователь.