 

Украинских пограничников избили и лишили оружия на границе с Россией

19.07.2021, 3:54, Новости дня
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На границе Сумской области Украины с Россией произошло нападение на украинских пограничников, неизвестные отобрали у них табельное оружие, сообщило МВД Украины.

«Ночью на украинско-российском участке государственной границы, в Сумской области, произошло нападение на пограничный наряд, во время которого двум пограничникам трое неизвестных нанесли телесные повреждения. Правонарушителям удалось завладеть табельным оружием», – сообщается на сайте ведомства.

Позже правоохранители сумели вернуть отобранное оружие, но подозреваемых пока не задержали. Злоумышленникам в случае поимки грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

После инцидента решено усилить охрану участка границы.

В начале декабря 2020 года в ФСБ сообщали о пресечении пограничным нарядом попытки нарушения границы тремя вооруженными неизвестными с территории Украины. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление. В результате ответного огня один из них получил ранения, несовместимые с жизнью, двое скрылись на территории Украины.



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