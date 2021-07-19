Тихановская инициировала международное расследование по Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в ходе визита в Вашингтон намерена обсудить с американской стороной необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.

«Я буду говорить о помощи рабочим и врачам, о программах реабилитации для подвергшихся репрессиям. О возможностях работы для журналистов. Я буду говорить о необходимости международного расследования и справедливого [судебного] процесса в отношении тех, кто совершил преступления против белорусов. О санкциях в отношении тех, кто уничтожает нашу страну. И, конечно, я буду говорить о нашем будущем: новая Белоруссия, у которой нет врагов, а только союзники», – приводит слова Тихановской ТАСС.

В ходе встречи Тихановской с представителями белорусской диаспоры в центре американской столицы один из участников мероприятия рассказал о сложностях, с которыми жители Белоруссии сталкиваются при необходимости получения визы в США, в частности чтобы навестить проживающих там родственников.

«Визы не получить. [Будет ли] это обсуждаться на высоком уровне? [Будете ли вы говорить] о возможности получения виз для белорусов, чтобы посетить своих родственников?» – спросили у Тихановской.

«Да, мы вопрос этот будем проговаривать по поводу того, чтобы изменить, облегчить процедуру выдачи виз или вообще визы не выдавать <…> белорусам с подтверждением связей [в США]. <…> Но, наверное, это очень длительная процедура, так сразу это все не получится, но вопрос будем поднимать, конечно», – сказала Тихановская.

По словам Тихановской, во время пребывания в США она в целом будет «настаивать, что, хотя заявления о поддержке и важны, но именно действия, а не слова имеют значение».

Накануне власти Белоруссии допустили возможность введения в республике военного или чрезвычайного положения. 15 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о защите суверенитета и конституционного строя, согласно которому попытки захвата власти, мятежи либо массовые беспорядки становятся основанием для введения ЧП.

28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.

Напомним также, в ноябре 2020 года Тихановская объявила о создании Народного Трибунала и амнистии за захват действующего президента республики Александра Лукашенко.