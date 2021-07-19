 

Мнение: Благая весть

19.07.2021, 3:46, Разное
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По предварительным данным исследования института Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ достиг около 60%, заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян. "Мы достигли в целом по стране около 60%, это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом. На самом деле надо дойти вот до 90%", – сказал он в эфире телеканала "Россия 1", говоря о предварительных результатах исследования коллективного иммунитет к коронавирусу.

А потом они удивляются, почему люди бойкотируют все призывы к вакцинированию. С одной стороны, идет масштабный информационный террор. Из каждой розетки раздается зловещий голос: "Ты еще не сделал прививку? Сколько еще должно умереть, чтобы ты поднял свою задницу!" По городам развешаны плакаты соответствующего жизнеутверждающего содержания. На работе замордованное руководство занимается не производственным планированием, а отчетами в инстанции на предмет охвата и придумывает, как бы выкрутиться из сложившейся ситуации. Агрессивный маркетинг как есть.

С другой – идет полнейший разнобой во всём. То коллективный иммунитет достигнут с запасом, то он катастрофически низок. То коронавирус отступил и мы победили, то он никуда не уходил и вы сами виноваты… Теперь вот вроде бы благая весть про 60 процентов, но этого теперь мало. Надо девяносто. Хотя совсем на днях сам Путин говорил, что 60 процентов – этого достаточно.

Понятно, что любой нормальный человек сделает вывод – в этом разнотыке кто-то врет. Причем скорее всего – врут все. А где именно и в чём, да какая разница. Отсюда и полное недоверие ко всем заявлениям и призывам.

И еще один момент. Раньше – лет так пять назад – Путин мог выйти и сказать – делайте так-то! И глубинный народ, привычно матерясь, но все-таки куда-то шел и что-то делал. Теперь даже Путин никакого авторитета не имеет. Что неудивительно после того, как он нагло обворовал миллионы пенсионеров. Здесь даже у глубинного народа доверие урвалось.

Поэтому и приходится любую задачу решать исключительно через насилие. Доверия нет. И уже не будет. И Путин, и вся его камарилья теперь в черном списке. Кредит доверия им больше не светит.

Источник: Эль Мюрид



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