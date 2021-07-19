 

В Гренландии хотят построить радионейтринную обсерваторию

19.07.2021, 3:10, Новости дня
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По плану, в 2023 году на территории ледникового острова Грендандия должна начать работу радионейтринная обсерватория, которая займет площадь около 40 квадратных километрах. На этой обширной площади расположатся 35 станций.

Выбор Гренландии не случаен, отмечают специалисты. Астрофизики считают, что зафиксировать нейтрино легче всего в большом объеме льда, который имеется на этом северном острове.

Ученые полагают, что новая обсерватория позволит приоткрыть тайны Вселенной. В частности, нейтрино может донести информацию о самых далеких объектах в космосе, в том числе и о черных дырах. Кстати, уже одиннадцатый год детектор нейтрино работает на территории Антарктиды. Однако один детектор – это вовсе не полноценная обсерватория, говорят ученые.



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