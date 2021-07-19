 

«Роскосмос» создал виртуальную систему «Одиссей»

19.07.2021, 3:10, Новости дня
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Каждый человек может почувствовать себя астронавтом и выйти в открытый космос, разумеется, при помощи виртуальной системы. Именно такую создали в госкорпорации «Роскосмос», назвав ее «Одиссеем».

Ощущения пребывания в открытом космосе вполне реальные, говорят создатели. Вы действительно можете почувствовать себя человеком, который, например, вышел за борт МКС, чтобы проделать какую-то работу. «Одиссея» можно использовать не только для развлечений, но и в качестве тренажера.

Также «Роскосмос» собирается представить новый тренажер, на котором можно проводить подготовку для управления транспортным космическим кораблем «Союз МС». Эти и другие разработки корпорация представит на авиасалоне, который открывается 20 июля.



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