В Подмосковье произошло массовое ДТП с участием девяти автомобилей

На Ярославском шоссе в Подмосковье водитель «Камаза» не справился с управлением и опрокинулся, повредив восемь легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МВД России.

По данным ведомства, пострадавших в результате ДТП нет, на месте работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины происшествия устанавливаются, передает ТАСС.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области сообщили, что произошло попутное столкновение семи автомобилей. «18 июля в 14.15 поступило сообщение о ДТП в городском округе Пушкино на 45-м км федеральной автодороги М-8 по движению в сторону области. В результате нарушения правил дорожного движения произошло попутное столкновение семи автомобилей: пять легковых, один грузовой и один микроавтобус. Есть пострадавший», – сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что в результате ДТП движение на автодороге не перекрывалось, но затруднено.

Ранее ДТП участием пяти автомобилей произошло на Крымском Валу в центре Москвы, в результате аварии пострадали два человека.