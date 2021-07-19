Названа доля довольных своей зарплатой россиян

Менее половины (44%) россиян удовлетворены своей заработной платой, еще 47,1% опрошенных – не вполне довольны, а 8,8% – совсем не довольны, свидетельствуют данные комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.

Согласно исследованию, мужчины в целом больше женщин говорят о довольстве зарплатой – 46,4% против 41,3%, передает РИА «Новости».

Большинство опрошенных (82,8%) удовлетворены своим режимом работы, еще 15,4% россиян не вполне довольны, а остальные совсем не удовлетворены графиком. Выполняемыми обязанностями на работе довольны 77,1%, не вполне довольны – 20,9%, а вообще не удовлетворены – 1,9%.

Три четверти россиян (75,9%) полностью устраивают их условия труда, 22% – не вполне, а еще 2,1% опрошенных отзываются о них отрицательно. Около 72,3% россиян довольны расстоянием от своего дома до работы, остальные высказывали разную степень недовольства им.

О полном моральном удовлетворении от работы говорили 74% опрошенных, еще 22,1% респондентов заявили, что не совсем довольны, остальные 2,4% россиян совсем не получают морального удовлетворения. Полную профессиональную удовлетворенность получают 67,9% граждан, остальные опрошенные пожаловались, что либо не совсем, либо вообще не получают профессиональную удовлетворенность.

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