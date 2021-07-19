Премьер Ирака захотел обсудить с Байденом вывод войск США

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

«Я поеду в Вашингтон для того, чтобы обсудить уровень американо-иракских отношений, в частности вопрос присутствия США на территории Ирака и операцию по выводу их вооруженных сил из нашей страны», – приводит слова премьер-министра Ирака ТАСС.

При этом аль-Казыми высоко оценил деятельность США в Ираке. По его словам, американские власти помогли Багдаду «не только с военной точки зрения, но также в образовательной, культурной, экономической и в других сферах». Он также выразил мнение, что в дальнейшем помощь США будет важна для подготовки армии Ирака.

«Мы нуждаемся в поддержке и тренировке наших военных, в частности наших ВВС, в также спецслужб, ведущих борьбу с остатками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка). В рамках моего визита [в Вашингтон] мы затронем эти вопросы, а также порядок завершения присутствия американских вооруженных сил [в Ираке]», – сообщил аль-Казыми в интервью телеканалу Al Hadath.

В прошлый понедельник США перебросили из Ирака в Сирию военную технику и оружие. Несколькими днями ранее американские военные пострадали в иракской провинции Анбар в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад в 160 км к северу от Багдада.

Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно становились объектами ракетных обстрелов, из-за чего Вашингтон задумался о закрытии дипломатической миссии. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак.

Напомним, 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.