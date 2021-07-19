 

Премьер Ирака захотел обсудить с Байденом вывод войск США

19.07.2021, 3:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

«Я поеду в Вашингтон для того, чтобы обсудить уровень американо-иракских отношений, в частности вопрос присутствия США на территории Ирака и операцию по выводу их вооруженных сил из нашей страны», – приводит слова премьер-министра Ирака ТАСС.

При этом аль-Казыми высоко оценил деятельность США в Ираке. По его словам, американские власти помогли Багдаду «не только с военной точки зрения, но также в образовательной, культурной, экономической и в других сферах». Он также выразил мнение, что в дальнейшем помощь США будет важна для подготовки армии Ирака.

«Мы нуждаемся в поддержке и тренировке наших военных, в частности наших ВВС, в также спецслужб, ведущих борьбу с остатками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка). В рамках моего визита [в Вашингтон] мы затронем эти вопросы, а также порядок завершения присутствия американских вооруженных сил [в Ираке]», – сообщил аль-Казыми в интервью телеканалу Al Hadath.

В прошлый понедельник США перебросили из Ирака в Сирию военную технику и оружие. Несколькими днями ранее американские военные пострадали в иракской провинции Анбар в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад в 160 км к северу от Багдада.

Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно становились объектами ракетных обстрелов, из-за чего Вашингтон задумался о закрытии дипломатической миссии. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак.

Напомним, 5 января 2020 года парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани. Позже командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами пригрозил «сжечь все базы» США в регионе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.05 / Пушков назвал Facebook подразделением спецслужб США

18.07 / Крым обновил антирекорд по заражению COVID

21.03 / Подростки погасили Вечный огонь в Тольятти

10.06 / Обновленную Lada Vesta обнаружили рядом с дорестайлинговым седаном

13.05 / Армия Израиля заявила о подготовке к наземной операции в Газе

20.09 / Fox News – американских школьников учат сомневаться в ценности семьи

16.02 / США исключили хуситов из списка террористических организаций

28.04 / Судан приостановил соглашение о создании российской морской базы

17.04 / Стали известны интересовавшие украинского консула в Петербурге базы данных

02.12 / Российский телеканал НТВ опубликовал пародию на Обаму. Газета The Times выдвинула обвинения в расизме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика