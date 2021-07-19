Мнение: Письмо: “Закончить правильно и красиво”

С самоуважением пока запутались.

Может быть на этом примере что-то прояснится.

Здесь нет дисбаланса, но есть конфликт.

А любой конфликт проще всего разрулить, опираясь на самоуважение.

У автора самоуважение не то что нет, но тут оно ее подвело.

olegardener

Здравствуйте, Эволюция!

Блог читаю 3 года, очень благодарна за такую возможность.

Думала, что понимаю, что такое косяк и слив, и смогу его остановить. Но нет, почему-то не смогла.

Прошу разбора ситуации.

Сегодня меня бросил А. Через 3 года отношений, потому что я поехала на неделю отдыхать с мужем.

От мужа как раз 3 года назад ушла, он много пил, был острый дефолт.

С А. познакомилась через пару месяцев после разрыва с мужем, случайно. Он на 12 лет моложе, но был без опыта отношений, даже в сексе я у него первая. Ему было 34, мне 46. У него 2 высших образования, но на тот момент был без работы. Предложение он мне сделал через 3 месяца встреч. Думала, альфонс. Отказалась. Он сказал, что любит, предложил отношения на моих условиях. Оказалось, не бедный – купил дом в моем городе, переехал, устроился на работу. Потом на вторую. На работах его ценят, очень умный.

Я сделала пару попыток переехать к нему. Но у меня с мужем сын, он как раз заканчивал школу. Переезжать сын со мной отказался. Осталась жить с сыном, по факту и с мужем. Секса с мужем не было, дружески-родительские отношения, пил по-прежнему. Любила А., он сказал, что любит и готов подождать. Я как раз поступила в докторантуру, сын поступал в вуз. С мужем купили квартиру для сына, я переехала туда, чтоб работать в локдаун.

Работы было много, иногда по 18-20 часов в сутки. Сын остался жить в квартире с мужем, в соседнем доме. Приходила к ним, готовила есть, общались, решали семейные вопросы. Типа гостевой брак, но без секса с мужем. С А. встречались часто, он помогал – покупал и готовил еду, делал массажи, много секса.

Защитила докторскую, сын закончил первый курс. А. сказал, что пора выходить за него замуж, что я обещала.

Действительно, обещала, и собиралась выйти. Но нужно развестись вначале. Муж купил путевку на отдых на море на двоих. Я сказала А. об этом. Он повел себя странно. Вначале сказал, что не бросит меня, если я отдохну с мужем. Хотя до этого всегда говорил, что боится, что я его брошу. Потом передумал, сказал, что сам со мной хочет поехать отдохнуть. Но путевки мужем уже были заказаны и оплачены. Я поехала с мужем. Отдохнули неплохо, но поняла, что с ним нет перспектив, тот же дефолт, но в профиль. Даже на отдыхе. Думала, вернусь – подам на развод, перееду к А. Но как-то подло казалось подавать на развод сразу после отпуска оплаченного мужем, думала как это сделать без потерь для мужа.

Когда вернулась, А. сказал, что фактом поездки на отдых с мужем я его бросила, и он прекращает со мной отношения. Вроде в результате чтения была готова к тому, что послали – иди. Сказала, что спорить с его решением не буду.

(Вот здесь Ученица ссылается на “чтение”. Она – виновница конфликта, то есть никакого “послали” нет. Это ее косяк и она обидела человека, за которого вроде бы собиралась замуж. Ей хотелось усидеть на двух стульях, поэтому она проявила неуважение к А. Причем главное неуважение – даже не то, что она поехала с мужем, а то, что сделала это без объяснений, а в ответ на его обиду приняла важную позу. Оскорбилась)

Но воспринять факт, что послали после 3 лет отношений трудно. «Пойти» молча не удалось. Переписка со сливом ниже.

В день приезда.

Я: Привет) Мрр. Я приехала, соскучилась. Есть возможность поговорить?

А.: Нет

Я: Позвонишь, когда будет?

А.: Да.

Я: Ок

А. звонит на следующий день.

А.: (сердито): Мы сможем увидеться только в пятницу и воскресенье, в другие дни я занят

Я: Мы до пятницы не увидимся?

А.: Нет

Я: Ты видеться не хочешь?

А.: Честно говоря, нет

Я: Что случилось?

А.: Ты поехала с мужем на отдых

Я: Ты хочешь меня бросить из-за этого?

А.: Ты сама меня бросила, когда уехала

Я: Зачем тогда встречаться в пятницу?

(Вот он ей говорит, что бросила его она, а ей плевать на его слова. Она думает, что этот разговор – ее слив, то есть ей хотелось бы быть еще более холодной и сдержанной с ним. Так она понимает самоуважение. Хотя на самом деле это ее корона Сокровища, в которой ей кажется, что если ее капризы не выполняют, значит “не горит”, а раз не горит, надо гордо хлопнуть дверью)

А.: Хочу урегулировать некоторые вопросы, забрать ключи от дома, аквариумы, личные вещи, отдать горшки с цветами, деньги за технику, которую вместе покупали

Я: Ясно, поняла тебя, можем все по телефону урегулировать. Ключи завезу, оставлю, где скажешь. Растения оставь себе, деньги тоже несущественные

А.: Хотел бы отдать, чтоб не быть должным

Я: Хорошо, сброшу номер карты, перечислишь.

В тот же день вечером.

Я: Как аквариумы перевозить?

А.: (сбрасывает подробную инструкцию)

Я: Хорошо ты все продумал. Видно, что заранее готовился нож в спину всадить. Сегодня перевезу. Где ключи оставить?

А.: Как скажешь. Значит, готовился

Я: Мне, кажется, нереально мне аквариумы перевезти. Опыта не хватает.

А.: Дождись пятницы, сам перевезу

Я.: Вот как раз видеть тебя после твоего внезапного решения сил пока нет. Все-таки я живой человек и вот так резануть по живому, а потом приехать посмотреть – это жестко. Давай все решать по телефону.

А.: Ты сама все решила, когда поехала с мужем

Я: Ты мастер не брать на себя ответственность. Но о прекращении отношений решение принял ты и озвучил тоже. Я собиралась к тебе переехать после возвращения.

А.: Врешь. Не собиралась. Ты собиралась меня бросить. Или не бросить, но использовать бесхребетного терпилу. Пошла на … Я хочу женщину, которая выйдет за меня замуж, будет жить со мной, а не на..бывает меня три года. Мне жаль, что я доверил тебе свои мечты, терпел все твои отмазки от сближения.

(Здесь он ей прямо говорит, что не верит в ее любовь. Но у нее опять не хватает уважения к нему и самоуважения, чтобы посмотреть на ситуацию со стороны, объективно, без короны Сокровища. Самоуважение позволяет смотреть на себя как на взрослого человека, точно такого же как другие. Именно поэтому вы и видите границы очень хорошо, что не подтасовываете ничего в свою пользу, не искажаете реальность)

Я: Теперь уже не имеет значения, что планировала, ты со мной даже не поговорил. И мечты мои ты не меньше разрушил. Главное, что впервые в жизни поверила в любовь, оказалось, что зря.

А.: Ты тоже не поговорила, когда решила бросить. Чего ты хочешь теперь? Не ожидала, что у меня есть достоинство, что я отреагирую на плевок в душу? Я не буду никем.

Я: Это не достоинство, это гордыня. Не поговорил, не спросил, не предупредил, втихаря сделал наоборот чем обсуждали.

А.: Спроси кого угодно, нормальную ли ситуацию ты создала. Гордись, с…, собой, как лоха дуришь третий год.

Я: А., как можно было самому за двоих все решить после того как замуж позвал.

А.: Действительно как. Ты меня бросила, а я должен на жопе ровно посидеть?

Я: Я ехала к тебе с любовью и благодарностью за терпение. Я думала, что у нас любовь. Настоящая. Что мы искренне и открыто общаемся.

На этом переписка кончилась.

(Если бы она могла опереться на себя, а не на него, она бы увидела ситуацию со стороны и нашла бы верные слова. Попробуйте решить эту интересную задачу. Какие ее слова разрулили бы конфликт? Пишите свои версии, а я ваши версии оценю. Кто на четверку напишет вариант, будет молодец. А кто на пятерку, еще лучше. Но чтобы написать верно, вы должны увидеть очень конкретно, в чем ее косяк. Поэтому косяк тоже опишите)

Запрос в том, правильно ли я оценила свои косяк и слив по отношению к А., усилила ли я сливом косяк, были ли в этой ситуации ходы по компенсации косяка. Или наоборот, это был косяк по отношению к мужу.

(Видите, автор запуталась в двух мужиках. Это действительно был косяк по отношению к мужу, если она хотела остаться с мужем. Но если планировала выйти замуж за А., значит косяк к А. Когда мечешься между двумя стульями, косяки со всех сторон и самоуважение подводит. Понятно почему так?)

Шатает зверски, не знаю как выровнять ситуацию, хочу не навредить ни себе, ни А., ни мужу. Уже, наверное, поздно, но как вообще в такой ситуации можно было нормально сказать мужу о разводе. «Спасибо, был чудесный отдых, но я люблю другого, и давай разведёмся?». Звучит нагло и неэкологично.

(Понятно, как надо было поступить экологично? И как это связано с самоуважением?)

Вопрос уже неактуальный, но я так и не нашла решения, хоть думала над ним много до того, как А. закончил отношения. Читая истории об Ире, всегда думала, а как же она заканчивает отношения. Все акценты блоге на том, как их начинать и развивать, но вот закончить правильно и красиво, наверное, не менее важно.

(Отношения разные бывают. Все зависит от значимости человека для вас, от размера общего поля, от устных и юридических договоренностей, от причины расставания. Потом обсудим эту тему, о правилах расставания. А вам, автор, пока надо думать, как помириться с А. Давайте, друзья, на этот вопрос тоже попробуйте ответить)

С уважением,

Olegardener