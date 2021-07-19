 

Мнение: Украина запрашивает помощь у России и Белоруссии

19.07.2021, 2:54, Разное
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Украина запрашивает помощь у России и Белоруссии

Украинская Национальная энергетическая компания (НАК) «Укрэнерго» запрашивала помощь у России и Белоруссии из-за ситуации с электроэнергией в стране, пишут украинские СМИ.
Ситуация с электроснабжением в стране стала близка к критической, из-за жары сильно возросло потребление электроэнергии, а на складах электростанций начали сокращаться запасы угля. На ТЭЦ и на ТЭС не работает более 20 энергоблоков, сообщает «Страна.ua».
Экс-министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко заявил изданию, что «Укрэнерго» запрашивал аварийную помощь у России в связи с ситуацией в субботу, а в воскресенье обратился к Белоруссии.
Глава Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил, что Киев якобы готов закупать электричество у Белоруссии по цене 2,8 гривны за киловатт.
Ранее в воскресенье украинская госслужба по ЧС сообщала, что в трех областях страны более 100 населенных пунктов остались без света из-за сильного ветра и дождя, в результате непогоды два человека погибли.

https://vz.ru/news/2021/7/18/1109569.html – цинк

А почему бы не обратиться за помощью с электроэнергией к Вашингтону и Брюсселю?
Тут понимаешь ли "война с Россией" в разгаре, а также участие в кампании непризнания Лукашенко.
Слабаки и тряпки.

Источник: Colonel Cassad



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