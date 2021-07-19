Дать бабе по едалу! – Личное мнение

Похожий на бабушку дедушка Дмитрий Дибров врезал жене Полинке тортом по едалу.



Фото: Соцсети

Так этот пожилой любитель рассказать всему свету про свою тайную комнату страсти, куда он водит Полинку спать голой, поздравил её с 32-летием.

Ещё и дочкой назвал!

В таком контексте россказни Диброва о тайной комнате стали, в моих глазах, ещё, мягко говоря, страннее.

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Полинке ничего не осталось, как стереть с обескураженного едала жирную сладкую жижу и сделать вид, что и эта выходка бабушки — ей по душе.

Я не могу представить, как и кому такое публичное унижение может быть по душе, как могут быть по душе походы в «тайную комнату» с пожилым господином, который называет тебя дочкой. Ну, не могу — и всё тут.

Бабушке Диме, конечно, смешно: он всем продемонстрировал свою власть над молодой, гарной дивчиной в самом соку. Дивчина делает вид, что и ей — смешно: других-то вариантов она для себя не видит.

А я смотрю на всё это и думаю: что двигало Дибровым в тот момент, когда он публично унизил жену? Зависть старого к молодой? Уходящего к остающейся? Увядшего к цветущей?

Полинка ещё и полжизни не прожила, а пожилому господину Диброву сколько осталось? Десяточка, в лучшем случае?

И что это будет за десяточка? Явно не такая, как в 30, 40 и даже 50. Это будет совершенно другая десяточка: с другим качеством жизни и возможностями организма.

Полинке хочу пожелать не держаться за неприятную, на мой взгляд, бабушку. Тебе — всего 32 года. Начинай бракоразводный процесс! Не жди, когда бабушка Дима умрёт. Не трать на него лучшие, в прямом смысле слова, годы.

Бабушка и до 80 протянуть может. Тебе оно надо?

Зачем тебе сидеть за спиной такого, как слева? Звони хорошему адвокату и дуй в Италию, прыгай на мотоциклетку к такому, как справа!

Вот он тебе покажет, что такое настоящая страсть, а не вот это вот всё — с пузатым бабушкой Димой.

Жизнь-то одна. Тратить её на Диброва — крайне сомнительное, на мой взгляд, удовольствие.

Согласны? Почему?

Девки, что должен делать для вас Дибров, чтобы водить вас в комнату страсти и называть вас там дочкой?

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