 

Новак оценил последствия новых договоренностей ОПЕК+ для России

19.07.2021, 2:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После новых договоренностей ОПЕК+ РФ сможет выйти на докризисный уровень добычи нефти в мае следующего года, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года, и это позволит нам ежемесячно, начиная с августа, увеличивать добычу на 100 тыс. баррелей (в сутки). Это довольно большой объем, который позволит нам дать дополнительный объем добычи в течение этого года и следующего порядка 21 млн тонн. При цене в среднем 60 долларов за баррель доходы бюджета составят дополнительно более 400 млрд рублей», – сообщил Новак в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что это позволит увеличивать добычу во второй половине 2022 года.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран поменяется. Для РФ и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он будет повышен с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 1 сентября 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.12 / Трамп пригрозил заблокировать оборонный бюджет США

12.02 / Мнения: Непредсказуемость Турции развязала РФ руки

06.10 / В Великобритании не учли почти 16 тыс. случаев COVID-19 из-за проблем с Excel

12.07 / “Красивая женщина. Бог подарит вам девочку”. Беременная Осадчая снялась в воздушном сарафане

10.05 / Военные во Франции поддержали заявивших об угрозе распада страны генералов

20.10 / США не приняли российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

20.08 / Вучич анонсировал визит Путина в Сербию в октябре

12.07 / Facebook поможет обучению домашних роботов

30.06 / Cirque du Soleil оказался на грани банкротства

20.11 / В Крыму отреагировали на заявление советника Зеленского о «возвращении» полуострова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика