Новак оценил последствия новых договоренностей ОПЕК+ для России

После новых договоренностей ОПЕК+ РФ сможет выйти на докризисный уровень добычи нефти в мае следующего года, сообщил вице-премьер Александр Новак.

«Мы выйдем на докризисный уровень уже в мае следующего года, и это позволит нам ежемесячно, начиная с августа, увеличивать добычу на 100 тыс. баррелей (в сутки). Это довольно большой объем, который позволит нам дать дополнительный объем добычи в течение этого года и следующего порядка 21 млн тонн. При цене в среднем 60 долларов за баррель доходы бюджета составят дополнительно более 400 млрд рублей», – сообщил Новак в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Он пояснил, что это позволит увеличивать добычу во второй половине 2022 года.

Напомним, страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран поменяется. Для РФ и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он будет повышен с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.

Следующее заседание стран ОПЕК+ состоится 1 сентября 2021 года.