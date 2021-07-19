В столичном главке МВД объяснили задержание журналистки «Ленты.ру»

Полиция задержала журналистку интернет-издания «Лента.ру» Анастасию Завьялову за препятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«17 июля в 21.45 на Чистопрудном бульваре за воспрепятствование служебной деятельности сотрудниками полиции была задержана гражданка 1996 года рождения. При этом на неоднократные требования правоохранителей о прекращении противоправного поведения девушка не реагировала, о профессиональном статусе журналиста не заявляла. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка»)», – приводит текст сообщения пресс-службы столичного ГУ МВД РФ ТАСС.

Ранее появилась информация, что в субботу сотрудники МВД задержали в Москве журналистку «Ленты.ру» Анастасию Завьялову, которая стала свидетельницей задержания женщины с ребенком на Чистых прудах. Как утверждает издание, после начала видеосъемки и в ответ на просьбу разъяснить ситуацию сотрудники 2-го специального полка полиции ГУ МВД РФ попытались уклониться от попадания в кадр их нагрудных знаков, а затем задержали Завьялову и доставили ее в отдел МВД по Басманному району Москвы.

Издание также утверждает, что в процессе задержания сотрудники полиции толкнули журналистку, ударили ее головой о стол, наступили коленом и нанесли травму руки. В конечном итоге Завьялову обвинили по статье 20.1.2 КОАП («Мелкое хулиганство») и задержали «до решения суда до понедельника, 19 июля».