Отравиата

В Великобритании поставили оперу о смерти Александра Литвиненко. Показываем либретто и основных актеров.



Фрагмент британской оперы «Жизнь и смерть Александра Литвиненко»

Получивший убежище в Великобритании Литвиненко скончался в одной из клиник Лондона 23 ноября 2006 года. По данным экспертизы, это произошло из-за отравления радиоактивным полонием, но обстоятельства его смерти до сих пор не установлены и вызывают споры. В представленном в январе 2016 года в Лондоне докладе по итогам публичного расследования смерти Литвиненко утверждалось о имевшей место причастности к его гибели России, а россияне Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун были названы исполнителями убийства. В Москве считают, что действия Лондона по расследованию «дела Литвиненко» имеют политическую подоплеку.

В графстве Суррей на Юго-Востоке Англии 15 июля на подмостках театра Grange Park Opera состоялась мировая премьера оперы The Life & Death of Alexander Litvinenko («Жизнь и смерть Александра Литвиненко»), рассказывающая реальную историю фатального отравления в 2006 году радиоактивным полонием-210 бывшего сотрудника ФСБ. Билеты, цена которых достигала 100 фунтов стерлингов, на все три объявленные представления, были полностью раскуплены.

Афиша оперы на сайте Grange Park Opera

Grange Park Opera небольшой оперный театр, основанный в 1998 году, чьи премьеры обычно могут рассчитывать исключительно на локальный интерес, на несколько дней стал центром культурной жизни Соединенного Королевства, правда, не без общественно-политического оттенка. В качестве композитора оперы выступил Энтони Болтон — британский инвестор и меценат, для которого написание музыки — любимое хобби последнего времени. Создать оперу он решил после прочтения книги Марины Литвиненко и Александра Гольдфарба «Смерть диссидента». Либретто подготовил Кит Хескет-Харви — известный британский музыкант, переводчик, композитор, сценарист и драматург. Он — автор нескольких англоязычных версий либретто. Например, «Волшебной флейты» Моцарта или «Прекрасной Елены» Оффенбаха, которые использовались для постановок в Английской национальной опере, где до недавнего времени все спектакли исполнялись исключительно по-английски. The Life & Death of Alexander Litvinenko — это четырехчасовая опера в двух актах, тоже англоязычная.

Разрешение на постановку дала вдова Александра Литвиненко и соавтор книги Марина. Она предоставила труппе видеозаписи из семейного архива. Их проецировали на экраны у сцены во время исполнения оперы. Хотя и призналась, что была крайне удивлена, когда к ней обратились с идеей поставить оперу, но согласилась.

«Для меня это возможность бороться. И мое участие, надеюсь, с одной стороны, позволило сохранить документальность событий, но, с другой, я понимаю, что всякая беллетризация позволит большему количеству людей узнать об истории Саши», — говорит Марина Литвиненко.

«Некоторые, еще не видя и не слыша оперы, уже начинают относиться к ней скептически, подозревают китч, и это их право. Но,

попав на первую репетицию, я пришла в восторг от того, как огромный оркестр удивительно точно передавал нашу жизнь», — признается вдова Александра Литвиненко.

«Луговой сказал, что оперу написали западные спецслужбы. Ну а кто еще?!»

Вдова Александра Литвиненко — о постановке в театре Grand park Opera в Великобритании

Действующие лица и исполнители оперы

За дирижерским пультом англичанин Стивен Барлоу. Партии шести главных солистов исполнят певцы, среди которых надо честно признать, нет звезд мировой оперы:

Александр Литвиненко — австралийский тенор Адриан Дуайер

Марина Литвиненко — английская сопрано Ребекка Боттоне

Борис Березовский — немецкий бас-баритон Стефан Логес

Глава КГБ (в РФ — ФСБ, на фото тогдашний глава спецслужбы Александр Патрушев) — английский контратенор Джеймс Лэйинг

Анна Политковская — английская меццо-сопрано Оливия Рэй

Андрей Луговой — английский баритон Эдмунд Данон

Либретто лаконично, не всегда логично, как часто случается в оперной драматургии. Но создатели спектакля настаивают, что это подлинная история, рассказанная через серию воспоминаний и флэш-форвардов, освещающих события в России, которые заставляют Литвиненко бежать из России. В постановке, осуществленной режиссером Стивеном Медкалфом, в послужном списке которого есть и такие заметные работы, как «Свадьба Фигаро» Моцарта на Глайндборнском фестивале или «Пиковая дама» в театре «Ла Скала», используется много исторических киноматериалов.

Акт 1

Пролог: хор поет о полонии; Саша (Александр Литвиненко) произносит свою знаменитую предсмертную речь на смертном одре…

…Прошло шесть лет с момента их прибытия в Великобританию. Саша и Марина вспоминают свою первую встречу и годы, что он служил в ФСБ.

Октябрь 2002 года: массовый захват заложников в московском театре на Дубровке, усиливший античеченские настроения в обществе. Журналистка Анна Политковская помогает вести переговоры с террористами…

Попытка взорвать машину олигарха Бориса Березовского; Саша спасает его от последующего ареста.

Сашу отправляют в Чечню, чтобы помочь уничтожить террористическое сопротивление. Плохо одетые российские войска имеют недостаточное снаряжение, в то время как российские генералы оказываются неэффективными и пьяны большую часть времени. Увидев искренность молодых чеченских боевиков, Саша возвращается в Москву изменившимся человеком…

Когда его просят убить Бориса Березовского, Саша отказывается. Он снимает видео, критикуя ФСБ и подчеркивая повсеместную коррупцию. Его показывают по российскому телевидению, и Саша оказывается в тюрьме. Он понимает, что РФ больше не безопасна для него. Он должен бежать за границу…

Акт 2

В качестве благодарности за спасение своей жизни Борис Березовский помогает семье Саши покинуть Россию и финансирует их в Лондоне. Борис устраивает вечеринку по случаю своего 60-летия во дворце Бленхейм, где Саша сталкивается со старым коллегой Андреем Луговым. Они решают начать совместный бизнес; Саша не понимает, что Луговой все еще работает в ФСБ.

Президент РФ подписывает закон о том, что российских предателей можно убить в любой точке мира. Журналистка Анна Политковская (которая была обозревателем «Новой газеты») посещает Литвиненко в Масвелл-Хилл и рассказывает Марине о своем опыте в Чечне. Она передает пугающую новость: ФСБ использует изображение лица Саши для целевой практики в тире.

Литвиненко узнает, что Анна была убита возле своей московской квартиры в день рождения Владимира Путина…

…Под предлогом посещения футбольного матча Луговой приезжает в Лондон. Он встречается с Сашей в лондонском отеле Millennium и предлагает ему чай с полонием. Саша сначала отказывается, но, теряя бдительность, пьет. В тот вечер ему становится плохо. Но требуется время, чтобы высокотоксичный полоний был идентифицирован. Он обладает альфа-излучением, которое ведет в закрытый город Саров в России.

Мы вспоминаем встречу с главой ФСБ, на которой Саша изобличает коррупцию в ФСБ.

Саша находится в больнице. На смертном одре он обвиняет Путина, но считает, что РФ снова поднимется. Он умирает. Марина поет свой финальный плач под аккомпанемент православной заупокойной молитвы.

Вторая попытка

Надо заметить, что осенью 2019 года в лондонском театре Old Vic состоялась премьера спектакля «Очень дорогой яд» (Very Expensive Poison) по одноименной книге журналиста газеты The Guardian Люка Хардинга. Произведение, адаптированное для театра британским драматургом Люси Преббл, также посвящено истории отравления Литвиненко. Но за два года пьеса нигде более поставлена не была. И предсказать, что счастливой окажется театральная судьба оперы сейчас тоже трудно. Но в любом случае общественный интерес к этой трагедии, расследование которой не закончилось наказанием виновных, ныне будет снова в топе новостей.

Мария Бабалова, специально для «Новой газеты»

