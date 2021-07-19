В Беларуси за 10 дней у работников СМИ провели 63 обыска – ассоциация журналистов

“За последние 10 дней в офисах и квартирах журналистов проведено 63 обыска. Всего с начала года – 107”, – говорится в сообщении.

Согласно расширенной информации ассоциации, в неволе остаются журналисты таких ресурсов и организаций, как “Наша Ніва”, TUT.BY, TAM.BY, “Белсат”, “Радыё Свабода”, Tribuna, “Наша гiсторыя” и других.

Контекст:

В последние дни о появлении белорусских силовиков в ряде СМИ, освещавших массовые акции протеста, начавшийся в Беларуси после выборов президента 9 августа 2020 года, сообщал ряд медиа.

В частности, 16 июля проводились обыски у журналистов “Белсата” и “Радыё Свабода”.

18 июля, несмотря на истечение срока содержания под стражей главреда издания “Наша Ніва” Егора Мартиновича, его не выпускали из изолятора.

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