 

В Беларуси за 10 дней у работников СМИ провели 63 обыска – ассоциация журналистов

19.07.2021, 1:24, Новости дня
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“За последние 10 дней в офисах и квартирах журналистов проведено 63 обыска. Всего с начала года – 107”, – говорится в сообщении.

Согласно расширенной информации ассоциации, в неволе остаются журналисты таких ресурсов и организаций, как “Наша Ніва”, TUT.BY, TAM.BY, “Белсат”, “Радыё Свабода”, Tribuna, “Наша гiсторыя” и других.

Контекст:

В последние дни о появлении белорусских силовиков в ряде СМИ, освещавших массовые акции протеста, начавшийся в Беларуси после выборов президента 9 августа 2020 года, сообщал ряд медиа.

В частности, 16 июля проводились обыски у журналистов “Белсата” и “Радыё Свабода”.

18 июля, несмотря на истечение срока содержания под стражей главреда издания “Наша Ніва” Егора Мартиновича, его не выпускали из изолятора.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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