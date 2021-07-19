Устный. Письменный. Государственный

16 июля в Украине окончательно вступил в силу закон о государственном языке, подписанный еще Петром Порошенко. Рассказываем, о чем он.

Следует напомнить читателям «Новой» историю с самого начала — без эмоций. Замечу: каждый этап внедрения этого закона в жизнь сопровождается подъемом температуры общественных дискуссий внутри страны. Потом острота спадает. Реакция российских СМИ на украинский закон агрессивнее стократ, как будто выполнять его нормы хотят заставить в Рязани или в Орле.

Что за закон вообще

Документ принят Радой 25 апреля 2019 года, еще до инаугурации Владимира Зеленского, и подписан президентом Петром Порошенко в числе последних. 16 июля 2019-го, уже при президенте Зеленском, закон вступил в силу. Украинский там закреплен как единственный государственный (официальный) язык, обязательный для всех органов государственной власти и общественных сфер на всей территории страны.

Публичное унижение или пренебрежение украинским — основание для юридической ответственности. За умышленное искажение украинского языка в официальных документах либо создание препятствий и ограничений в его применении также предусмотрена ответственность.

Ареал использования — везде: в системе образования, в трудовых отношениях, в медицине, в сфере обслуживания, на публичных мероприятиях, в культуре и книгоиздании, в рекламе и так далее. Действие закона не распространяется на общение в частной жизни и на проведение религиозных служб и обрядов.

Законом предусмотрена организация курсов бесплатного изучения украинского языка для взрослых.

Закон не предполагает уголовной ответственности за его нарушение. Но штрафные санкции заложены. Снова прошу обратить внимание — не для частных лиц, если даже они продолжают общение не на украинском в магазинах, поликлиниках, транспорте и пр. Платить придется госучреждениям и определенным законом публичным сферам — за то, что игнорируют права жителей на получение услуг на украинском языке.

Максимальный размер штрафа — 11 900 гривен (примерно 32 390 рублей по курсу).

Окончательный срок введения закона в жизнь был отложен до 16 июля 2021 года.

Страхи и реальность

Ключевой тезис российской пропаганды о «принудительной украинизации», в том числе русскоязычных, в том числе — русских по национальности жителей Украины, а также поляков, венгров, болгар, румын, Киев разбивал аргументом о том, что на межличностное общение нормы закона не распространяются. Дома и в церкви — как угодно. Государство обещало поощрять изучение украинского в Украине и за ее пределами, вкладывать средства в издание учебников, словарей, в подготовку преподавателей.

Реальность такова: говорить о сколь-нибудь заметном движении в этом направлении нельзя. С другой стороны, людей, живущих в Украине и не владеющих украинским хотя бы на бытовом уровне, практически нет. Среда обитания делает свое дело в равной мере для этнических русских, поляков, венгров, болгар, румын и так далее.

Недавно Рада приняла закон о коренных народах, где закрепила статус крымских татар, караимов и крымчаков как «автохтонной этнической общности, что сформировалась на территории Украины» — то есть на Крымском полуострове.

Русские в Украине статуса коренного народа не получили, остались в статусе нацменьшинства, что дало повод президенту Путину назвать этот закон «оружием массового поражения».

Хотя у коренных народов и национальных меньшинств страны никуда не делось право получать образование в дошкольных учреждениях и в младшей школе на родном языке наряду с государственным и дальше продолжать изучение родного языка как отдельной дисциплины. Вопрос в самоорганизации и организации процесса.

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Среднее и высшее образование — исключительно на украинском.

Но при наличии желающих создаются классы или группы с другим языком обучения: поле деятельности для громад или национально-культурных товариществ бесконечно.

Языки коренных народов и национальных меньшинств, сказано в законе, предусматривается использовать во время культурно-развлекательных мероприятий, в театре, кино, на телевидении, радио и в печати. Но тут есть нюансы, связанные с квотами. И есть тот самый пресловутый каток истории, который едет по головам, скажем, русских филологов-профессионалов, русскоязычных литераторов. Их желание продолжать работать по избранной специальности либо творить теперь серьезно ограничено.

Боязнь обывателя наделать ошибок в письменном или устном обращении на украинском в органы государственной власти — да так, что заявление не примут! — беспочвенна. В законе отсутствует прямое указание гражданам обращаться строго на государственном языке. При этом

госчиновник должен давать ответ только по-украински.

А вот в правоохранительных органах, в судах с лицом, которое не знает или недостаточно хорошо понимает украинский, могут общаться на языке, приемлемом для обеих сторон. То же правило распространяется на пограничников при общении с иностранцами.

«Мучеников за русский» в Украине не появится — если граждане Украины, не согласные со вступившим в силу законом, просто станут собираться на митинги и мирные собрания. Но действия, идущие вразрез с Конституцией и установленной конституционной процедурой, попытки ввести в стране многоязычие приравнены к попыткам насильственного свержения конституционного строя и да — названы преступлением, предусмотренным статьей 109 УК. Тут момент сдерживания для отдельных пророссийских политиков от ОПЗЖ (Оппозиционная платформа — За жизнь. — Ред.) очевиден.

Митинг против возобновления обучения на русском языке в украинских школах у здания Верховной Рады. Лето 2020. Фото: Zuma / TASS

Первый «камень» обвала не вызвал

16 января нынешнего года в силу вступила статья 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Она обязывает всех поставщиков услуг в стране общаться с клиентами исключительно на украинском — если не поступало отдельной просьбы потребителя о другом. Это касалось супермаркетов, интернет-магазинов, кафе, ресторанов, банков, аптек, АЗС и т.п.

В случае нарушения со стороны работников сферы обслуживания клиенты могли жаловаться специальному уполномоченному по защите государственного языка с говорящей фамилией Кремень.

За систематическое игнорирование нормы закона нарушителям грозили штрафы.

Иные эксперты предполагали: первый «камень» вызовет обвал недовольства в городах вроде Одессы или Харькова, причем недовольства солидарного — и от продавцов с официантами, и от покупателей с посетителями. Да и в остальных местах ждали вспышек: демократическое, свободолюбивое украинское общество на любые запреты «сверху» реагирует однотипно. Но прогнозы не оправдались. Эксцессы если и возникали, то точечно, пан Кремень оставался невостребованным. Зато политикам приходилось порой отвечать на вопросы типа: «Почему с русским языком на фронт, на Донбасс, бить агрессора можно идти, а в ресторан — нельзя?»

Однозначно: лучшим агитатором за украинский как единственный государственный в Украине выступил Владимир Путин.

И русский, объективно не виновный в агрессии язык после заявлений Кремля о защите (читай — захвате, аннексии) тех территорий, где он имеет распространение и локализацию, оказался просто опасным.

Продолжение следует

В 2019-м Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Рада приняла при ожесточенном сопротивлении «Оппозиционного блока». Тогда фракция бывших соратников Януковича не только проголосовала «против» в полном составе, но и подала представление в Конституционный суд с требованием провести экспертизу закона на конституционность, а российская делегация даже просила Совбез ООН срочно созвать заседание по «украинскому вопросу».

Рассматривать дело в суде начали год спустя, когда и Украина, и мир погрузились в борьбу с ковидом, которая у всех перетасовала приоритеты. Именно в этот период между президентом Зеленским и председателем КС Тупицким, уличенным следователями Государственного бюро расследования в коррупции, развернулась ожесточенная борьба («Новая» подробно писала о ее развитии). В результате глава государства применил беспрецедентные меры — аннулировал указ о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Отстраненный подал на обжалование решения президента в Верховный суд Украины…

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Опуская дальнейшие подробности, скажу: Тупицкий, которого охрана не пускала на порог, продолжал участвовать в заседаниях дистанционно. Благо в карантин по такой схеме работали многие. И вот на днях Большая палата КС вынесла вердикт: «Экспертиза проведена, решение принято. Конституция не нарушена».

Поэтому 16 июля вступили в силу очередные нормы закона.

Отныне демонстрировать в Украине фильмы и сериалы можно только на украинском. Иностранное кино должно иметь украинский дубляж или озвучку. Это относится и к фильмам, которые показывают по телевизору. Многим телеканалам будет непросто вписаться в закон: по данным мониторинга языкового омбудсмена, две трети сериалов сейчас идут на русском…

Лоббисты владельцев телеканалов в Раде, депутаты от «Слуги народа», пытались если не внести поправки, то по крайней мере оттянуть введение этой нормы в жизнь, но пролетели.

Все концерты, шоу-программы, лекции, развлекательные мероприятия стопроцентно переходят на украинский. Выступления тех, кто не владеет языком, должен сопровождать синхронный либо последовательный перевод. Афиши, рекламные постеры, буклеты и другая информационная продукция о культурно-развлекательных мероприятиях отныне не допускаются ни на каком ином языке, кроме украинского. Переводить придется и театральные постановки. Впрочем, в 2020-м две трети спектаклей в Украине и так шли на украинском. А Театр русской драмы имени Леси Украинки, наверное, запустит бегущую строку перевода над сценой…

Новости книгоиздания: не менее половины книг каждого издателя на протяжении года должны выходить на украинском, а книжные магазины — иметь не менее 50% украиноязычной литературы на полках.

Но тут два исключения. Норма для издателей не распространяется на книги на крымскотатарском языке и книги на языках других коренных народов или национальных меньшинств, если их выход в свет оплатило государство либо меценаты. А специализированные книжные магазины могут смело заполнять стеллажи литературой, изданной на официальных языках Евросоюза, словарями, разговорниками и книгами на языках коренных народов и национальных меньшинств. По данным Книжной палаты, в прошлом году более 80% общего тиража книг и брошюр вышло на украинском.

Заработали еще две важные статьи закона.

Будущим госслужащим, а также претендентам на украинское гражданство предстоит сдавать экзамен на знание языка, а оценивать их уровень поручили Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Комиссия же проверит «устный — письменный» всех ветвей власти (президента — в том числе) и выставит оценки по европейской шкале — от А1 (то есть начального уровня) до С2 (свободного владения).

Хорошо бы потом узнать, сколько «двоечников» и «отличников» там окажется.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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