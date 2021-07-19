 

В Иране произошло землетрясение

19.07.2021, 0:18, Новости дня
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В Иране зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,3, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения зафиксировали на 103 километрах к северу от города Бушир, где живут порядка 165 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на сообщение центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине два километра.

На данный момент сообщений о разрушениях нет.

В начале недели сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6 на Камчатке.



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