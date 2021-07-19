Тихановская собралась обсудить в США новые санкции против Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на встрече с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне сообщила, что в ходе своей поездки в США намерена обсудить вопрос введения новых американских рестрикций в отношении Минска, в том числе применения секторальных санкций.

«Секторальные, чтобы присоединялись к санкциям Евросоюза и сами свои новые [вводили]», – приводит ТАСС ответ Тихановской на вопрос о том, какие санкции планируется обсудить.

Ее также спросили, планирует ли она обсуждать в ходе своей поездки «поставки на Гродненскую табачную фабрику американской продукции». «Да, в определенных [беседах], может быть, не на высшем уровне, потому что так детально, наверное, не будет времени обсудить, но в Конгрессе [США], с сенаторами, да, конечно», – ответила она.

В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Днем ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.

Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.