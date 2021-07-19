 

Москвич, пришедший на вакцинацию от COVID-19, выиграл 28 млн рублей

19.07.2021, 8:46, Разное
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61-летний уроженец Москвы Пётр Вяткин, пришедший по записи в районную поликлинику, чтобы поставить прививку от коронавирусной инфекции, стал победителем лотереи, проводившейся властями Москвы.

Чек на сумму 28 миллионов рублей ему вручил мэр столицы Сергей Собянин.

Москвич, пришедший на вакцинацию от коронавируса, выиграл 28 млн рублей– Мы разработали комплексную программу поддержки тех граждан, которые хотят привиться от COVID-19. В том числе мы разыгрывали среди них денежные призы. Петру Николаевичу очень повезло: его QR-код выбрал компьютер среди сотен тысяч других жителей столицы и присудил ему главный приз. Однако других москвичей мы просим не отчаиваться, в розыгрыше ещё находятся крупные призы в размере от 1 до 11 миллионов рублей, – сказал Сергей Собянин.

Сам Пётр Вяткин заявил, что не удивлён своим выигрышем. С 1981 по 1998 годы он работал научным сотрудником Института статистики РАН и защитил докторскую диссертацию по математическим моделям лотерей. Составленная им схема оценки вероятностей позволила выбрать ту поликлинику и тот временной интервал для вакцинации, когда шанс выиграть главный приз был максимален. Деньги от выигрыша Пётр Вяткин намерен потратить на закрытие ипотеки своих внуков и отдых в Крыму.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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