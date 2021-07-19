Москвич, пришедший на вакцинацию от COVID-19, выиграл 28 млн рублей

61-летний уроженец Москвы Пётр Вяткин, пришедший по записи в районную поликлинику, чтобы поставить прививку от коронавирусной инфекции, стал победителем лотереи, проводившейся властями Москвы.

Чек на сумму 28 миллионов рублей ему вручил мэр столицы Сергей Собянин.

– Мы разработали комплексную программу поддержки тех граждан, которые хотят привиться от COVID-19. В том числе мы разыгрывали среди них денежные призы. Петру Николаевичу очень повезло: его QR-код выбрал компьютер среди сотен тысяч других жителей столицы и присудил ему главный приз. Однако других москвичей мы просим не отчаиваться, в розыгрыше ещё находятся крупные призы в размере от 1 до 11 миллионов рублей, – сказал Сергей Собянин.

Сам Пётр Вяткин заявил, что не удивлён своим выигрышем. С 1981 по 1998 годы он работал научным сотрудником Института статистики РАН и защитил докторскую диссертацию по математическим моделям лотерей. Составленная им схема оценки вероятностей позволила выбрать ту поликлинику и тот временной интервал для вакцинации, когда шанс выиграть главный приз был максимален. Деньги от выигрыша Пётр Вяткин намерен потратить на закрытие ипотеки своих внуков и отдых в Крыму.

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