 

«Мы видим силу, с которой может действовать природа»

18.07.2021, 23:48, Разное
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Меркель посетила районы на западе Германии, больше всего пострадавшие от наводнения.

Канцлер Германии Ангела Меркель посетила коммуну Шульд в районе Арвайлер, где в результате наводнения погибли как минимум 110 человек, сотни пострадали. Меркель поговорила выжившими и спасателями, а также пообещала принимать больше для решения климатических проблем.

«Мы видим силу, с которой может действовать природа. Мы будем противостоять этой силе — в краткосрочной, а также в среднесрочной и долгосрочной перспективе», — сказала канцлер, отметив, что политикам необходимо больше обращать внимание на природу и климат.

Она также пообещала, что правительство незамедлительно организует помощь пострадавшим и поможет восстановить инфраструктуру. Меркель собирается вернуться в пострадавшие районы в августе, за месяц до конца ее последнего срока в качестве канцлера Германии, чтобы лично узнать, что в первую очередь будет необходимо после расчищения завалов.

Общее число погибших в результате крупнейшего в истории ФРГ стихийного бедствия превысило 150 человек. Власти также сообщали о более тысячи пропавших без вести.

14 июля реки западной Германии вышли из берегов после сильных ливней. В результате были затоплены тысячи зданий и основные автомагистрали, железнодорожные службы сообщили об остановке движения поездов. В пострадавших районах наблюдались перебои с подачей электроэнергии и газоснабжением, в реку рухнул участок автобана A1. К ликвидации последствий катастрофы привлекли армию.

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Источник: Новая газета



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