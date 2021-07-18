 

Жителей столицы Вьетнама изолируют. В стране резко возросло количество больных COVID-19

18.07.2021, 23:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Людям разрешат выходить из дома только в случае крайней необходимости – за продуктами, лекарствами, при пожаре или чрезвычайной ситуации. Ходить на работу разрешат сотрудникам госучреждений, заводов и компаний, которые обеспечивают функции, необходимые для жизни общества.

Запрещаются собрания более пяти человек в общественных зданиях, школах и больницах. Прибывающие в город должны заполнять декларации о состоянии здоровья. В столице Вьетнама нельзя проводить свадьбы, но траурные мероприятия с численностью менее 30 человек разрешены.

Контекст:

Во Вьетнаме за 17 июля зарегистрировали 3718 новых случаях заражения коронавирусом, это самым высокий показатель. По информации Reuters, третий день подряд в стране регистрируется более 3 тыс. случаев. В стране проживает около 98 млн человек.

Вьетнам получил почти 9 млн доз вакцины от COVID-19, посольство США в Ханое заявило, что Соединенные Штаты предоставят стране дополнительные 3 млн доз вакцины Moderna по механизму СOVAX.

В конце мая этого года во Вьетнаме обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции, гибрид “британского” и “индийского” штаммов. Появление такого штамма сказалось на росте заболеваемости в стране. Всего во Вьетнаме зарегистрировали семь штаммов коронавируса: В.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (“британский” вариант), B.1.351, A.23.1 и B.1.617.2 (“индийский” вариант).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / Названо число выпущенных в гражданский оборот доз «Спутника V» и «ЭпиВакКороны»

04.02 / Нефть подорожала на оптимизме вокруг сделки ОПЕК+

08.10 / У приемной ФСБ в Москве задержан нарушитель «режима повышенной готовности»

19.04 / Украинский шеф-повар призвал декоммунизировать кухню

22.07 / В Москве приняли закон о штрафах за борщевик

15.07 / Россиян предупредили о новом виде мошенничества

22.07 / Мишустин назвал неправдой данные о невыплате надбавок врачам

19.07 / В столичном главке МВД объяснили задержание журналистки «Ленты.ру»

14.07 / Армения уточнила число погибших военных

23.07 / Программа кешбэка за туры охватит до 2 миллионов путешествий по России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика