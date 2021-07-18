В олимпийской деревне в Токио у первых двух спортсменов подтвердили COVID-19

COVID-19 подтвержден у двух футболистов из Южно-Африканской республики.

Инфицированным оказался также еще один член делегации из ЮАР, это не спортсмен, отмечает агентство.

Kyodo News пишет, что организационный комитет Олимпиады 2020 сообщал о положительных тестах на коронавирус 10 прибывших в Японию в связи с играми, но национальную принадлежность представителей ЮАР назвал только после того, как об этом сообщили в олимпийском комитете африканской страны.

О первом инфицированном COVID-19 жителе олимпийской деревни – не спортсмене – стало известно 16 июля.

Футбольная олимпийская сборная ЮАР попала в одну группу с Японией, Мексикой и Францией.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

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