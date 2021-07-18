 

Автомобильные эксперты назвали ТОП-5 подержанных компактных минивэнов

18.07.2021, 23:32, Разное
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Эксперты рынка подержанных автомобилей назвали ТОП-5 компактных минивэнов, доступных на территории России. Все они представляют хорошее сочетание цены/качества и могут похвастаться неприхотливостью в обслуживании.
В начале следует выделить немецкий автопром, который во всём мире завоевал признание за счёт своей надёжности и удобству. Список открывает Volkswagen Touran. Среди его достоинств многие владельцы выделяют поразительную трансформацию салона для увеличения багажного места. В плане силовой установки доступны версии на 102 и 170 лошадиных сил, которых вполне достаточно для передвижения в условиях города. Любители экономичных дизельных моторов смогут без особых трудностей найти и такую версию транспортного средства.

Изображение взято с: wikimedia.org
Не меньше внимания приковано к Opel Zafira. Данное транспортное средство завоевало свою долю популярности за счёт исключительной доступности. Также выгодно его выделяет фирменная система складывания третьего ряда сидений, когда они убираются полностью в пол и можно вручную выбрать, какие именно будут убраны. Как и в первом автомобиле, доступны версии с бензиновым и дизельным двигателем, мощность которых составляет от 115 до 200 лошадиных сил.

Изображение взято с: wikimedia.org
Ещё одним представителем европейского автомобильного рынка является дерзкий Citroen C4 Picasso. Этот минивэн является самым выразительным из всей подборки и обладает своеобразным дизайном в французском стиле. Именно внешний вид является его визитной карточкой, так как в остальном машина ничем не отличается от конкурентов в ценовом сегменте. При желании покупатель может найти подержанный автомобиль с мощностью мотора от 120 до 155 лошадиных сил. Также данное транспортное средство получило пять звёзд в рейтинге безопасности пассажиров.

Изображение взято с: wikimedia.org
Неоспоримым и заслуженным «работягой» является Toyota Corolla Verso. Японский компактвэн впервые представили в 2009 году и с того времени транспортное средство выпускалось вплоть до 2018 года. За это время автомобиль заслужил массовую любовь автолюбителей за свою неприхотливость и исключительную японскую надёжность. Чаще всего на российском рынке подержанных машин можно встретить вариацию с 1,8-литровым 129-сильным мотором.

Изображение взято с: wikimedia.org
Последним, но не худшим, является представитель американской автомобильной промышленности – Ford C-Max. На территории РФ львиную долю популярности получила более новая версия S-Max, но в первом случае соблюдается главное условие – компактность. Просторный салон, возможность существенно увеличить багажное отделение и хороший выбор силовых установок выделяют его среди других машин. Найти можно как маломощные версии со 100-сильным мотором, так и более быстрые варианты с мощностью 145 «лошадок».

Источник: gdeichto.ru



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