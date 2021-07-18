 

Юлия Ковальчук восхитила поклонников романтическим фото с мужем: “Стоило ждать”

18.07.2021, 23:32, Разное
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Популярная певица Юлия Ковальчук разместила на личной странице в Instagram совместный фотоснимок, посредством которого поделилась с подписчиками довольно необычной подробностью своего романтического вечера в компании с супругом. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от фолловеров.
Выяснилось, что муж экс-вокалистки группы “Блестящие”, известный певец Алексей Чумаков, в день публикации продемонстрировал весьма необычную для типичного представителя мужского пола практику: он облачался в презентабельный наряд в течение целого часа. Однако, судя по радостной улыбке Юлии Ковальчук на фото, дальнейшее поведение спутника её жизни с лихвой компенсировало столь длительное ожидание с её стороны. Впрочем, чем именно так приятно поразил свою супругу исполнитель, хозяйка аккаунта так и не сказала, ограничившись довольно интригующей тирадой: “Стоило ждать час, чтобы муж пригласил на романтический ужин. Так что девочки не спешите ругаться на своих мальчиков, если они долго собираются”.

Стоит отметить, что далеко не все поверили на слово красавице: в частности, одна из подписчиц усомнилась в правдивости слов Ковальчук, поскольку такое поведение мужчины является слишком нетипичным, и более характерно для представительниц прекрасного пола. Однако абсолютное большинство поклонников поп-звезды наполнили ленту публикации восторженными комментариями, отмечая красоту и гармоничное сочетание звездной пары и попутно пожелав любимице и её мужу приятного аппетита. За день пост набрал более 35 тысяч “лайков”.



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