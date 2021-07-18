 

Экс-возлюбленный Бузовой Дава удивил поклонников веселым «свадебным» видео

18.07.2021, 23:32, Разное
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Несмотря на то, что Дава расстался с Ольгой Бузовой в начале года, слухи об их паре до сих пор не утихают. Недавно блогер шокировал поклонников веселым «свадебным» видео, на котором станцевал со своей подругой.
Давид Манукян написал, что, «если свадьба, то только такая». Также он отметил, что такое случается, когда «жена – тиктокерша». В публикации рэпер отметил микроблог танцовщицы Елизаветы Лукашевой. Многие поклонники подумали, что таким образом ведущий «ДОМа-2» представил свою новую девушку.

На кадрах запечатлено, как Дава в черном костюме танцует с подругой в свадебном платье в центре столицы. Видно, что окружающие удивлены тому, что на их глазах происходят съемки. Рэпер подогрел интригу, заговорив с танцовщицей в Instagram в разделе Stories о свадьбе. Позже в микроблоге появилось видео, а рэпер поинтересовался у подписчиков, что у них было интересного на торжестве.

Некоторые поклонницы расстроились, что сердце Давида Манукяна вновь занято. Однако многие сошлись на том, что блогер не стал бы так быстро жениться после разрыва с Ольгой Бузовой. В одном из интервью он говорил, что «не готов пока строить любовь».



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