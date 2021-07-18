 

TV5 Monde – «ощущение дежавю» — Европа готовится к четвёртой волне эпидемии

18.07.2021, 23:30, Новости дня
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Четвёртая волна эпидемии COVID-19, спровоцированная распространением штамма «дельта», набирает силу по всей Европе, пишет TV5 Monde. Как передаёт телеканал, в испанской Каталонии вновь ввели комендантский час, во Франции и Бельгии количество заражений за последнюю неделю удвоилось, в Португалии и Греции утроилось, а в Нидерландах выросло в семь раз. При этом некоторые учёные сегодня говорят о четвёртой волне как об «эпидемии непривитых», поскольку процент вакцинированных в общем числе новых случаев инфицирования минимальный, подчёркивается в репортаже.

На улицах Барселоны ощущение дежавю. Едва стемнело, а бары и рестораны уже закрываются. На пляжах каталонские полицейские призывают немногих оставшихся гуляк вернуться домой. Вернулся комендантский час.

ПЕРЕ АРАГОНЕС, президент Женералитета Каталонии: Обстановка крайне сложная и чрезвычайно неустойчивая.  Мы вводим чрезвычайные меры, которые ограничат передвижения граждан в 158 муниципалитетах, где сосредоточена большая часть населения Каталонии.

Хотя Каталония — регион, больше других затронутый ростом заражений, другие также не защищены. Четвёртая волна, вызванная вариантом «дельта», распространяется по всей Европе. За неделю количество заражений удвоилось во Франции и Бельгии, утроилось в Португалии и Греции и выросло в семь раз в Нидерландах. Что до Великобритании, там, принимая во внимание вчерашние 50 тысяч новых случаев, эпидемия вернулась к уровню января этого года, но с существенной разницей: благодаря вакцинации, количество госпитализаций и смертей растёт медленнее. Однако внимание: по мнению многих учёных, это не повод отменять санитарные ограничения.

ЛОРЕНС ЯНГ, профессор молекулярной онкологии Уорикского университета: Все наши работы по моделированию показывают вероятность того, что к началу августа мы достигнем более сотни тысяч заражений в сутки. Это может повлечь за собой более двух тысяч госпитализаций ежедневно и, возможно, 200 смертей в день.

ВОЗ также разделяет это беспокойство.

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙСУС, генеральный директор ВОЗ: Комитет предупреждает о высокой вероятности появления и всемирного распространения новых вызывающих беспокойство штаммов — возможно, более опасных и труднее поддающихся контролю.

Согласно результатам многих исследований, проведённых в различных странах Европы, люди, прошедшие вакцинацию, составляют лишь ничтожную часть из общего числа новых случаев заражения — примерно шесть процентов. Некоторые учёные сегодня говорят о четвёртой волне как об «эпидемии непривитых».

Дата выхода в эфир 17 июля 2021 года.



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