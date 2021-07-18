 

Талибы заявили о провале переговоров о прекращении огня в Афганистане

18.07.2021, 23:24, Новости дня
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Делегации правительства Афганистана и (запрещенного в России) движения «Талибан» не смогли договориться о кратковременном прекращении огня на время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) или освобождении пленных талибов, сообщил представитель политофиса движения в Катаре Мухаммед Наим.

«По сообщениям некоторых СМИ, на двухдневной межафганской встрече высокого уровня в Дохе было согласовано прекращение огня на несколько дней или освобождение некоторых заключенных. Эта информация не соответствует действительности. Такая договоренность не была достигнута», – приводит слова Наима РИА «Новости».

За два дня нового раунда переговоров стороны, согласно их совместному коммюнике, договорились только о продолжении переговоров на высоком уровне и стремлении ускорить мирный процесс, чтобы достигнуть приемлемого для всех решения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике. Лавров заявил, что американские военные спешно уходят из Афганистана, побросав огромное количество техники. Москва призвала страны ОДКБ и Узбекистан к инвентаризации возможностей на фоне обострения ситуации в Афганистане, особенно на севере страны, где в том числе активизируются боевики запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны. При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход США из Афганистана и Вьетнама. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят». Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.



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