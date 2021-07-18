«Мы вас вычислим»

Для расследования расистских оскорблений в адрес футболистов сборной Англии после проигрыша на Евро 2020 сформировано специальное полицейское подразделение.



Художник Akse P19 восстановил граффити с изображением игрока Маркуса Рашфорда, на котором появилась оскорбительная надпись после поражения команды в финале Евро-2020. Фото: AP / TASS

11–12 июля, за одни сутки, в Великобритании было зарегистрировано 897 серьезных правонарушений, произведено 264 ареста, 19 полицейских были травмированы. Twitter сообщил, что удалил 1000 сообщений и закрыл некоторые аккаунты. Что это было?

Англия проиграла Италии в финале чемпионата Европы по футболу, в котором не играли никогда. По пенальти. И так случилось, что решающие три промаха допустили темнокожие футболисты сборной, совсем молодые — 19–23 лет, которых тренер выпустил на замену. Маркус Рашфорд попал в штангу, удары Букайо Сака и Джейдона Санчо отбил замечательный итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма, признанный лучшим игроком турнира.

Сборная Англии приняла «промахнувшихся» ребят в объятия.

Все с большим беспокойством понимали, что сейчас начнется, и, к сожалению, не ошиблись. По стране прокатилась волна расистских обвинений, проклятий, угроз, знакомых пожеланий «понаехавшим».

Но британское общество выстояло: посеявшие ветер пожали бурю. Вся английская сборная, триумфально прошедшая чемпионат, получила единодушную поддержку английской прессы, включая правую и даже желтую. Первые полосы газет обошли фотографии тренера и, пожалуй, национального героя Гаррета Саутгейта, обнимающего Букайо Сака, и как игроки сплотились вокруг своего товарища после сокрушительного провала.

Сказали слово и лидеры общественного мнения, петиция о запрете посещения матчей людям, замеченным в проявлении расизма онлайн (не говоря про офлайн), набрала млн сто сорок тысяч подписей, и сбор продолжается.

Тренер сборной Гаррет Саутгейт, которого ценят за его порядочность, скромность и смирение, взял на себя ответственность за поражение. «Мы всегда побеждаем и проигрываем вместе, как команда. Но этот проигрыш — моя вина», — сказал он в интервью телекомпании ITV. А капитан команды Гарри Кейн (недаром нападающий) и вовсе сказал обидчикам своих товарищей, что они не могут называться фанатами английской сборной. «Вы нам не нужны», — отрезал Кейн.

Тренер сборной Англии по футболу Гаррет Саутгейт. Фото: ЕРА

Для расследования расистских оскорблений в социальных сетях в адрес футболистов было сформировано полицейское подразделение. Национальный совет начальников полиции (NPCC) сообщил, что расследованием преступлений на почве ненависти занимается специальная группа из UK Football Policing Unit. «Мы вас вычислим», — предупредило хейтеров руководство футбольной полиции Великобритании.

Расследование идет в тесном сотрудничестве с администрациями платформ в социальных сетях, включая Facebook, Instagram и Twitter. Несколько человек были арестованы за разжигание расовой розни.

Футбольная ассоциация Англии объявила, что проводит полное расследование случившегося, а УЕФА назначила инспектора для проведения собственного расследования произошедшего, сказала газета The Financial Times.

Выступая в парламенте на еженедельной сессии ответов на вопросы, премьер-министр Борис Джонсон заявил, что основания для запрета футбольных матчей будут расширены и распространены на оскорбления в интернете. Законопроект о защите от оскорблений и травли в Сети, сообщает Би-би-си, который сейчас готовит правительство, предусматривает штрафы на сумму до 18 млн фунтов стерлингов, если оскорбительный контент не будет вовремя удален.

В противовес тысячам сообщений хейтеров твит футболиста Маркуса Рашфорда, в котором он попросил прощения за незабитый пенальти, но сказал, что никогда не будет извиняться за то, кто он есть, набрал 1 млн 80 тысяч лайков и 222 тысячи ретвитов. Рашфорд в минувшем году вышел за рамки спортивной известности и стал фигурой национального масштаба, когда вел кампанию за бесплатное школьное питание для детей из малообеспеченных семей (школы были закрыты из-за пандемии). Правительство вынуждено было уступить и нашло деньги для детей.

Но и твит Букайо Сака («Ненависть никогда не победит. Всем молодым людям, которые переживают подобные оскорбления, я хочу пожелать держать высоко голову и следовать за мечтой») получил 35 тысяч ретвитов и 320 тысяч лайков.

Через час после поражения англичан неизвестные синей краской расписали граффити с изображением Маркуса Рашфорда в пригороде Манчестера, недалеко от места, где вырос футболист. Но очень быстро жители завесили позорные надписи флагами, записками и письмами поддержки, и вскоре стена превратилась в живой памятник солидарности.

Люди украшают плакатами и флагами граффити с изображением футболиста Маркуса Рашфорда. Фото: Charlotte Tattersall / Getty Images

Столкновение аукнулось и в элитах. Лидер лейбористской оппозиции Кейр Стармер обвинил премьер-министра Джонсона в том, что тот «дал расизму зеленый свет», не осудив болельщиков сборной Англии, которые освистывали своих же игроков с самого начала турнира, за то, что те демонстративно выступали против расизма, начиная каждый матч с преклонения колена. Припомнили Джонсону и его старые шутки: популярный футбольный комментатор Гарри Нэвилл (бывший игрок «Манчестер Юнайтед») напомнил премьерские сравнения носящих никаб мусульманок с «почтовыми ящиками».

Обвинения в разжигании расизма получила и крайне непопулярная министр внутренних дел Прити Патель.

Она назвала выбранную командой форму протеста против расизма «всего лишь политикой жестов» и заявила, что болельщики имеют право ее освистывать.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель. Фото: ЕРА

Все это не случайно. Еще в начале июня The Sunday Times опубликовала пространную статью о кампании по разжиганию расового противостояния, которую без «шума и пыли» ведет один из советников премьера в поисках поддержки консерваторов «избирателями из рабочего класса в колеблющихся районах на севере Англии». О поисках избирателя на этом фланге прямо пишет консервативный блог Conservative Home.

«Нежелание брать на себя обязательства, пока не придется, не только по культурному конфликту, но и по многим другим вопросам, обычно вполне успешно работает на премьер-министра», — откровенно признает правый ресурс, подсчитывая, сколько процентов может на этом получить консервативная партия на следующих всеобщих выборах.

Похоже, не зря комментаторы и аналитики многих ведущих изданий обвиняли в произошедшем культуру нетерпимости, которая распространилась по всей стране в последние несколько лет.

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За несколько дней до начала чемпионата тренер сборной Гаррет Саутгейт опубликовал на платформе The Players Tribune прекрасное и трогательное эссе под названием «Дорогая Англия». Он рассказал, как учит игроков, что на поле у них есть «возможность создать моменты, которые люди запомнят навсегда». Игроки, по его убеждению, часто становятся частью опыта, который остается в коллективном сознании страны.

«Каждая игра, независимо от соперника, способна создать воспоминание на всю жизнь для какого-нибудь болельщика сборной Англии», — пишет он. Но полагает, что «результат — это лишь малая часть», «на кону» — гораздо больше. «Речь идет о том, как мы ведем себя на поле и вне его, как мы объединяем людей, как мы вдохновляем их, как мы создаем воспоминания, которые остаются на всю жизнь после 90 минут. Это навсегда. Я думаю обо всех молодых ребятах, которые будут наблюдать за этим летом (ЧЕ-2020), заполняя свои первые настенные таблицы. Что бы ни случилось,

я надеюсь, что их родители, учителя и менеджеры клубов повернутся к ним и скажут: «Смотрите, вот как надо представлять свою страну, вот что такое Англия».

Похоже, своим прорывом к победе и драматическим поражением в финале сборная Англии сделала что-то весьма существенное, чтобы солидарность, равенство и сопереживание стали в английском обществе еще более значимой частью «коллективного сознания страны».

Теперь, пишут в Сети, дело за избирателями — заставить политиков прекратить разыгрывать позорные карты расовой нечистоплотности и присоединиться к гражданам в борьбе с расовой дискриминацией. В стране, где выбор делается не только раз в четыре года, но почти каждый день, у людей много возможностей стать людьми и гражданами.

Евгения Диллендорф, Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

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