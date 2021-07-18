 

В России назвали YouTube лидером по количеству “запрещенного” контента

18.07.2021, 22:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Роскомнадзор направил администрации компании Google LLC более 24 тыс. требований удалить такой контент. По результатам мониторинга видеохостинг не удалил около 5 тыс. материалов.

В отношении Google LLC с начала года составили 11 протоколов за неудаление упомянутых материалов. Суд к сегодняшнему дню рассмотрел три протокола, сумма штрафов составляет 6 млн руб. ($81 тыс.), уточняется в сообщении.

Ведомство уверяет, что YouTube игнорирует требования об удалении материалов с “фейками, в том числе о коронавирусе”.

Роскомнадзор считает, что YouTube чаще других цензурирует материалы российских СМИ, выявлено около 30 случаев цензуры таких СМИ, как Russia Today, “Россия 24”, “НТВ”, “ТВЦ”, “ВЗГЛЯД”.

Контекст:

В Москве суд 25 мая оштрафовал социальную сеть Facebook на 26 млн руб. ($353 тыс.)за неудаление запрещенных в России материалов.

Роскомнадзор 5 мая этого года  передал в суд административные протоколы в отношении социальных сетей Facebook, Twitter и поисковика Google, которые отказались по требованию регулятора удалить контент.

В качестве меры борьбы с запрещенным контентом Роскомнадзор может замедлять работу сайтов. Так, в марте ведомство замедляло работу Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Роскомнадзор применил закон, вступивший в силу 1 февраля, согласно которому владелец социальной сети обязан самостоятельно заблокировать нежелательный контент в течение 24 часов. В случае невозможности это сделать владелец соцсети должен уведомить Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

Предупреждение о возможности ограничения трафика из-за недостаточного удаления запрещенного контента получила и компания Google.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.06 / Guardian – для перевозки мусора и туристов — в Амстердаме разрабатывают самоходые роболодки

03.10 / Тбилиси отверг сведения о переправке сирийских боевиков из Турции в Азербайджан через Грузию

01.09 / Посол США захотел посетить заключенного в Мордовии Пола Уилана

22.02 / Фаучи о 500 тыс. погибших от COVID-19 в США — «ничего подобного не было уже более сотни лет»

01.07 / Кулеба обсудил с главой МИД Франции признание украинских COVID-свидетельств, нормандский формат и инициативу о саммите ЕС с Путиным

28.11 / Украинскому шахматисту предлагали сыграть в сериале от Netflix “Ход королевы”

10.05 / Путин на немецком языке обсудил с главой Международной федерации хоккея ЧМ в Петербурге

26.10 / Военный эксперт объяснил новую инициативу Путина по ДРСМД

30.11 / Оценивать эффективность работы институтов развития будут по новой системе KPI

14.03 / Литвинова под полиграфом призналась в бисексуальности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика