В России назвали YouTube лидером по количеству “запрещенного” контента

Роскомнадзор направил администрации компании Google LLC более 24 тыс. требований удалить такой контент. По результатам мониторинга видеохостинг не удалил около 5 тыс. материалов.

В отношении Google LLC с начала года составили 11 протоколов за неудаление упомянутых материалов. Суд к сегодняшнему дню рассмотрел три протокола, сумма штрафов составляет 6 млн руб. ($81 тыс.), уточняется в сообщении.

Ведомство уверяет, что YouTube игнорирует требования об удалении материалов с “фейками, в том числе о коронавирусе”.

Роскомнадзор считает, что YouTube чаще других цензурирует материалы российских СМИ, выявлено около 30 случаев цензуры таких СМИ, как Russia Today, “Россия 24”, “НТВ”, “ТВЦ”, “ВЗГЛЯД”.

Контекст:

В Москве суд 25 мая оштрафовал социальную сеть Facebook на 26 млн руб. ($353 тыс.)за неудаление запрещенных в России материалов.

Роскомнадзор 5 мая этого года передал в суд административные протоколы в отношении социальных сетей Facebook, Twitter и поисковика Google, которые отказались по требованию регулятора удалить контент.

В качестве меры борьбы с запрещенным контентом Роскомнадзор может замедлять работу сайтов. Так, в марте ведомство замедляло работу Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств. Роскомнадзор применил закон, вступивший в силу 1 февраля, согласно которому владелец социальной сети обязан самостоятельно заблокировать нежелательный контент в течение 24 часов. В случае невозможности это сделать владелец соцсети должен уведомить Роскомнадзор, который принимает решение о блокировке.

Предупреждение о возможности ограничения трафика из-за недостаточного удаления запрещенного контента получила и компания Google.

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