 

В Японии исчез спортсмен из Уганды, не прошедший отбор на Олимпиаду. Нашли его записку

18.07.2021, 22:42, Новости дня
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В угандийской делегации рассказали, что Ссекитолеко, который не прошел отбор на Олимпиаду в Токио 2020 года, должен был вернуться на родину 20 июля вместе с тренером.

Его исчезновение заметили 16 июля, когда спортсмена не нашли для планового тестирования на коронавирус.

В отельном номере нашли записку, в которой Ссекитолеко написал, что хочет работать в Японии и не желает возвращаться в Уганду из-за сложной жизни там. Он просил членов делегации передать ему его вещи.

Выяснилось, что штангист, проживавший в городе Изумисано, купил билет на сверхскоростной поезд до Нагои, это в 200 километрах от отеля, где он жил.

Kyodo News отмечает, что инцидент с Ссекитолеко “может вызвать дополнительные вопросы о безопасности игр”, которые будут проводиться в условиях пандемии COVID-19.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Они пройдут с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.

Всего в Играх примут участие около 11 тыс. спортсменов. Часть спортсменов решила не участвовать в соревнованиях из эпидемиологических соображений.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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